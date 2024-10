Für 18.900 Euro: E-Auto mit vielen Extras startet in Deutschland

Während die deutschen Autobauer nur teure E-Autos bauen, füllt Leapmotor mit dem T03 nun eine große Lücke. Für unter 19.000 Euro erhaltet ihr nicht nur ein gut ausgestattetes E-Auto für die Stadt, sondern auch ein großes Händlernetz. Denn Leapmotor kooperiert mit einem großen Autobauer. Ab sofort könnt ihr das kleine E-Auto vorbestellen.

Leapmotor T03 startet für 18.900 Euro

Wenn ihr auf der Suche nach einem richtig günstigen aber trotzdem gut ausgestatteten E-Auto für die Stadt seid, dann solltet ihr euch den Leapmotor T03 anschauen. Für nur 18.900 Euro erhaltet ihr ein kleines E-Auto, das mit einem 37,3-kWh-Akku eine Reichweite in der Stadt von fast 400 km erreicht. Die kombinierte WLTP-Reichweite liegt bei bis zu 265 km.

Aufgeladen ist der Akku von 30 auf 80 Prozent in 36 Minuten. Vorsicht: Hier nennt Leapmotor nur diesen Wert, nicht 10 bis 80 Prozent. Rechnet also mit einer Stunde oder mehr, wenn ihr den ganzen Akku füllen wollt. Die maximale Ladegeschwindigkeit liegt bei 70 kW per CCS und einphasig über den Typ-2-Stecker. Der Anschluss sitzt an der Front.

Der Leapmotor T03 verfügt über einen echt schicken Innenraum. (© Leapmotor)

Der kleine Stadtflitzer spart dabei nicht an der Ausstattung. Ihr bekommt 15-Zoll-Alufelgen, eine elektronische Handbremse, eine Rückfahrkamera und Kamerasensoren vorne und hinten sowie ein Panoramadach. WLAN und 4G sind genauso an Bord wie ein 8 Zoll großes Display hinter dem Lenkrad und ein 10-Zoll-Infotainment-Display in der Mitte.

Der Leapmotor T03 hat eine Leistung von 95 PS und beschleunigt von 0 auf 50 km/h in 5 Sekunden. Insgesamt sind sechs Airbags, drei Kameras, fünf Radarsensoren und einige Assistenzsysteme wie ein Abstandstempomat und Spurhalter mit dabei. Für ein so günstiges E-Auto ist das wirklich viel Ausstattung.

Viele China-Autos haben das Problem, dass es ein relativ kleines Händlernetzwerk gibt und ihr dann keinen Ansprechpartner habt. Das ist hier nicht der Fall. Leapmotor ist nämlich ein Joint Venture mit Stellantis. Durch die Opel-Mutter habt ihr in Deutschland viele Anlaufstellen und könnt das günstige E-Auto ab heute dort bestellen. Optional gibt es ein Leasing für 169 Euro im Monat (Quelle: Leapmotor).

Was taugt der Leapmotor T03?

Es gibt schon erste Videos aus Deutschland, die dem Leapmotor T03 tatsächlich ein, im Hinblick auf den Preis, ziemlich gutes Zeugnis ausstellen. Das E-Auto bietet viel für das Geld – auch wenn es nicht perfekt ist. Nachfolgend zwei Beispiele:

In Deutschland sollen die ersten Auslieferungen noch 2024 stattfinden. Wir behalten das günstige E-Auto im Blick und hoffen, dass VW vielleicht in Zukunft auch etwas in der Preisklasse anbieten kann.