Google Maps ohne praktische Winterurlaubs-Funktion – Nutzer starten Petition

Google Maps stellt die Anzeige von Skiliften und Skipisten ein. Wintersportler sind enttäuscht, denn für viele war sie eine wichtige Orientierungshilfe. Doch es gibt Hoffnung – eine Petition will Google zum Umdenken bewegen.

Google Maps: Keine Skilift-Suche mehr möglich

Seit 2013 konnten Nutzer Skilifte und Skipisten bei Google Maps suchen und anzeigen lassen. Jetzt ist diese Funktion Geschichte. Google hat die Einstellung offiziell bestätigt, nachdem es schon länger keine Updates oder Änderungen mehr gab. Die Daten galten ohnehin als veraltet. Nutzer berichten, dass Änderungsvorschläge für Lifte oder Pisten in den letzten Jahren kaum noch berücksichtigt wurden (Quelle: Google Maps Help).

Für Wintersportler und Bewohner alpiner Regionen war diese Funktion mehr als nur ein nettes Feature. Skilifte und Seilbahnen sind dort eine unverzichtbare Infrastruktur – nicht nur für Touristen, sondern auch für den Alltag der Einheimischen. Alternativen wie OpenSkiMap.org oder OpenSnowMap können diese Lücke teilweise schließen, bieten aber nicht die gleiche Integration wie Google Maps.

OpenSkiMap.org bietet eine spezialisierte Plattform für Skigebiete weltweit. Die Karte zeigt detailliert Lifte, Pisten und andere wichtige Einrichtungen wie Bergrestaurants oder Parkplätze. Auch OpenSnowMap richtet sich an Skifahrer und Snowboarder, die detaillierte Informationen zu Pisten und Liften benötigen. Der Dienst basiert wie OpenSkiMap auf OpenStreetMap-Daten.

Petition: Rückkehr der Skilift-Daten gefordert

Der Skilift-Fan Donát Sugataghy hat eine Petition gestartet, um Google zur Einsicht zu bringen. In seinem Aufruf verweist er vor allem auf die Bedeutung für den Tourismus und die lokale Wirtschaft in Bergregionen. Vor allem Nutzer in Länder wie Österreich und der Schweiz könnten durch die fehlende Funktion benachteiligt werden, so Sugataghy.

Viele Tipps und Tricks rund um Google Maps im Video:

