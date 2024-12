Gmail: Auf diese praktische Funktion haben Android-Nutzer lange gewartet

Gmail hat eine neue Funktion erhalten, die das Schreiben von E-Mails erleichtert. Vor allem wer regelmäßig zwischen verschiedenen Empfängern jonglieren muss, wird das kleine, aber praktische Android-Update zu schätzen wissen.

Gmail: Drag-and-Drop für E-Mail-Kontakte

Google erweitert Gmail für Android um ein Feature, das das Bearbeiten von E-Mail-Empfängern deutlich vereinfacht. Dank einer neuen Drag-and-Drop-Funktion können Kontakte nun einfach zwischen den Feldern „An“, „Cc“ und „Bcc“ verschoben werden. Dazu wird der Kontakt gedrückt gehalten und in das gewünschte Feld gezogen (Quelle: Google Workspace Updates).

In der Gmail-App für Android ist es nun also möglich, Kontakte per Drag-and-Drop zwischen den Empfängerfeldern zu verschieben. Diese Neuerung ist zwar nicht unbedingt weltbewegend, spart aber zumindest etwas Zeit. Auch Fehler, die beim Hinzufügen von E-Mail-Adressen hin und wieder passieren, können so vermieden werden. Wer versehentlich einen Kontakt in das „Cc“-Feld einträgt, kann ihn mit einer einfachen Bewegung in das richtige Feld verschieben.

Die Einführung dieser kleinen Funktion für die Android-Variante von Gmail ist eigentlich längst überfällig. Bei der Desktop-Version von Googles E-Mail-Dienst lassen sich Kontakte schon länger beliebig zwischen verschiedenen Empfängerfeldern verschieben. Wer im Alltag häufig E-Mails organisiert, hat die Drag-and-Drop-Funktion auf dem Desktop sicher schon häufiger genutzt.

Gmail: Google setzt auf Produktivität

Neben der Drag-and-Drop-Funktion hat Gmail in letzter Zeit weitere Verbesserungen eingeführt. So wurden die Suchfilter überarbeitet, um relevantere Ergebnisse zu liefern. Zudem gibt es für Google-One-Nutzer mit Premium-Abo nun einen KI-gestützten Assistenten, der E-Mail-Entwürfe optimieren kann.

