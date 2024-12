Google Docs: Seitenzahlen ab Seite 3 oder später beginnen lassen

In Google Docs die Seitenzahlen eines Dokuments erst ab Seite 3 oder später einzufügen, ist in vielen Situationen sinnvoll. Zum Beispiel um das Deckblatt, ein Inhaltsverzeichnis oder vorangehende Leerseiten auszulassen. Wie ihr das in ein paar einfachen Schritten problemlos umsetzt, erfahrt ihr hier.

Dokument vorbereiten

Bevor ihr mit der Seitenzählung beginnt, stellt sicher, dass euer Dokument korrekt formatiert ist. Überprüft zunächst, ob die gewünschte Gliederung vorhanden ist, beispielsweise ein Deckblatt, ein Inhaltsverzeichnis und der Haupttext. Anschließend müsst ihr einen Abschnittswechsel an der korrekten Stelle einfügen. Geht dafür wie folgt vor:

Begebt euch auf die Seite VOR derjenigen, ab der ihr die Seitenzahlen einfügen möchtet. Wählt hier unter „Einfügen“ die Option „Umbruch“ ⇾ „Abschnittswechsel ohne Seitenumbruch“ aus. © Screenshot: GIGA Nun sollten in der Kopf- und Fußzeile der Seiten die verschiedenen Abschnitte als „Abschnitt 1“, „Abschnitt 2“ und so weiter angezeigt werden.

Seitenzahlen einfügen und anpassen

Klickt doppelt auf den Seitenanfang oder das -ende, um entweder die Kopf- oder Fußzeile einzublenden, je nachdem, wo ihr die Seitennummerierung einfügen möchtet. Entfernt den Haken bei „Mit vorherigem Abschnitt verknüpfen“. © Screenshot: GIGA Unter „Optionen“ wählt ihr „Seitennummern“ an. © Screenshot: GIGA Wählt unter „Nummerierung“ jetzt „Beginnen bei“ die gewünschte Seitenzahl aus.

Prüft am Ende, ob eure Seitenzahlen korrekt angezeigt werden. Falls nötig, könnt ihr Formatierungen wie Schriftart oder -größe anpassen.

Seitenzahl bei „1“ beginnen

Wenn die gewünschte Seitenzahl nicht auf der jeweiligen Seite steht, könnt ihr unter „Beginnen bei“ den Zahlenwert ändern. Auch eine „0“ ist möglich, wenn euer Dokument erst später mit Seite 1 beginnen soll.

Seitennummerierung im falschen Abschnitt?

Falls sich fälschlicherweise doch Seitenzahlen in „Abschnitt 1“ eingefügt haben, müsst ihr diese nur auf einer der Seiten löschen. Die übrigen Seitennummerierungen im selben Abschnitt werden damit automatisch entfernt.

