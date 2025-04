Google reagiert auf Akku-Problem: Wer dieses Pixel-Smartphone besitzt, kann auf kostenlose Reparatur hoffen

Seit einiger Zeit sorgt das Pixel 7a für Schlagzeilen – allerdings nicht nur positive. Nutzer berichten vermehrt von aufgeblähten Akkus und Ladeproblemen. Google hat nun reagiert und ein kulantes Reparaturprogramm gestartet. Was ihr dazu wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Akkuprobleme beim Pixel 7a – Google springt ein

Wenn ihr ein Pixel 7a besitzt, solltet ihr aufmerksam sein: In den vergangenen Monaten häufen sich Berichte über defekte Akkus, die sich aufblähen oder zu Ladeproblemen führen. Das Problem betrifft offenbar einzelne Chargen des 2023 erschienenen Modells. Um betroffenen Nutzerinnen und Nutzern entgegenzukommen, hat Google ein offizielles Reparaturprogramm ins Leben gerufen (Quelle: Google).

Wird euer Gerät als betroffen eingestuft, könnt ihr es in Deutschland kostenlos in einem zertifizierten Reparaturcenter instand setzen lassen. Voraussetzung: Es liegt kein zusätzlicher Schaden wie etwa ein gesprungenes Display vor – in solchen Fällen können Zusatzkosten entstehen.

So prüft ihr, ob euer Gerät dazugehört

Nicht alle Pixel-7a-Modelle sind betroffen. Ob eures dazugehört, könnt ihr über eine spezielle Registrierungsseite von Google prüfen.

Wichtig: Sobald ihr euch für eine Reparatur-Option (etwa Einsendung oder Vor-Ort-Service) entschieden habt, lässt sich diese nicht mehr ändern – also vorher gut abwägen. Google stellt außerdem klar: Auch wenn der Akku eures Pixel 7a getauscht wird, verlängert sich die Garantie dadurch nicht.

Wir empfehlen euch einen prüfenden Blick auf euer Smartphone: Wenn ihr Wölbungen am Gehäuse, kürzere Akkulaufzeiten oder Probleme beim Laden bemerkt, solltet ihr jetzt handeln. Wie lange das Reparaturprogramm verfügbar ist, hat Google nicht bekannt gegeben.

Neben Deutschland läuft das Programm übrigens auch in ein paar anderen Ländern wie den USA, Kanada, UK, Japan, Singapur und Indien.

