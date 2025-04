Clevere Gmail-Funktion: Google macht Schluss mit E-Mail-Flut

Darauf haben viele Gmail-Nutzer gewartet: Eine neue Funktion soll das Chaos im Posteingang eindämmen und euch nervige Newsletter schneller loswerden lassen. Für Abo-Mails gibt es jetzt eine eigene Unterseite, die für mehr Übersicht sorgt.

Gmail: Google führt neue Abo-Verwaltung ein

Google bietet ab sofort eine neue Unterseite in Gmail an, über die sich Newsletter-Abonnements deutlich einfacher verwalten lassen. Die Funktion heißt „Abos verwalten“ und listet übersichtlich alle bekannten Absender von Newsletter-Mails mit der Anzahl der zuletzt erhaltenen Nachrichten auf.

Neben jedem Eintrag befindet sich ein Button, über den man das Abonnement schnell abbestellen kann – meist genügt ein einziger Tipp darauf. Bei manchen Abos öffnet sich noch eine Webseite, die meisten lassen sich aber direkt über Gmail beenden.

Die neue Seite ist in der Gmail-App über das Drei-Punkte-Menü oder in der Webversion über den linken Seitenbereich unter „Mehr“ zu finden. Dort erscheint die neue Option „Abos verwalten“, sobald das Update aktiv ist. Die Funktion ist noch nicht auf allen Geräten verfügbar, da Google das Feature schrittweise verteilt – sowohl für Android, iOS als auch im Web.

So hilft Gmail beim Abo-Management

Nicht nur Gmail-Nutzer kennen das Problem: Einmal irgendwo angemeldet, flattern regelmäßig Newsletter, Angebotsmails und Co. ins Haus – oft ohne dass man sich noch daran erinnern kann. Zwar bietet Gmail schon seit längerem einen Abmelde-Button direkt in vielen Mails an, doch mit der neuen Abo-Verwaltung wird der Vorgang deutlich übersichtlicher.

Wer sich bei einem Absender abmeldet, wird laut Google gleich aus allen zugehörigen Mailinglisten entfernt. Das soll verhindern, dass einzelne Varianten des gleichen Absenders trotzdem weiter durchrutschen. Laut Google kann es allerdings „einige Tage dauern“, bis die Abmeldung beim Absender wirksam ist, so dass vereinzelt doch noch Nachrichten eintreffen können (Quelle: Gmail-Hilfe).

Kennt ihr schon diese Tipps für Google Docs?

