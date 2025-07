Outlook, Teams & Co. down: Störung heute bei Microsoft

Outlook ist für viele Nutzer das Hauptprogramm, um E-Mails zu schreiben und zu empfangen. Manchmal kommt es vor, dass man keine E-Mails erhält oder verschicken kann. Wie man feststellen kann, ob eine Störung bei Outlook vorliegt und was man bei allgemeinen Problemen tun kann, erfahrt ihr hier.

Update vom 10. Juli 2025: Am Donnerstagmorgen melden einige Nutzer eine Störung bei verschiedene Microsoft-Diensten. Falls ihr also keine E-Mails lesen könnt oder andere Probleme bei Microsoft-Anwendungen habt, seid ihr nicht alleine. Bei „alllestörungen“ sieht man, wie sich die Meldungen für Microsoft 365, Microsoft Teams sowie den Microsoft Store mehren. Falls ihr also aktuell nicht auf Outlook oder ein anderes Microsoft-Tool zugreifen könnt, liegt das nicht an eurem System, sondern am Anbieter. Im Microsoft-Status-Dashboard wir eine Server-Störung bei „Microsoft consumer products“ angezeigt. An einer Lösung wird bereits gearbeitet. Die Störung wirkte sich auch auf Copilot, sodass einige Nutzer nicht mit dem Chatbot kommunizieren konnten. Hier scheinen aber alle Probleme wieder gelöst.