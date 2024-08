Gratis für Kinde: 21 E-Books heute kostenlos

Wer sich die heutige Auswahl an kostenlosen E-Books anguckt, wird feststellen, dass ich ein paar Einordnungsprobleme hatte. Es war nicht immer klar zu sagen, ob etwas nun in Fantasy, Lovestory oder Krimi gehört. Seht sie euch einfach an und entscheidet selbst, ob ihr sie haben wollt.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon sind aber jeden Tag für euch erhältlich, wenn ihr bei Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Anzeige

Liebe, Erotik und Schnulzen

Girlfriend Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.08.2024 10:44 Uhr

Die Sehnsucht:Trilogie Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.08.2024 10:48 Uhr

Der falsche Herzog (Herzöge des Krieges 7) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.08.2024 10:55 Uhr

Forever: Ein Leben lang Liebe (Forever Cornwall Reihe 6) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.08.2024 10:49 Uhr

Verborgene Macht - Liebesroman: Zwischen Liebe und Verrat - Liebesroman Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.08.2024 10:50 Uhr

Eine verführerische Lady (Scandalous Wedding-Reihe 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.08.2024 11:08 Uhr

Hunting Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.08.2024 10:59 Uhr

Colton: Ein unstillbares Verlangen (Taylor Brothers 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.08.2024 10:53 Uhr

Es war einmal ein Herzog (Die Herzöge von Weihnacht 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.08.2024 10:55 Uhr

Es ist wie Zauberei! Irland-Roman Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.08.2024 10:58 Uhr

Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Ruf der Dunkelheit: Band 1 - Erwachen (Clara) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.08.2024 10:45 Uhr

Die gefallene Stadt (JAVA & GLASS-Reihe 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.08.2024 11:07 Uhr

Hexige Mittwoche: Eine Tabitha Chase Wochentags-Krimireihe Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.08.2024 10:52 Uhr

Heirate den Ersatzkameraden Meines Alphas Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.08.2024 11:04 Uhr

Academy of Shapeshifters: Sammelband 1 (Fantasy-Serie) (Academy of Shapeshifters Sammelbände) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.08.2024 10:56 Uhr

Stolen Heart (Die Wölfe von Deanshill 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.08.2024 10:57 Uhr

Die Omega Alliance (Scherben der Seele 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.08.2024 11:00 Uhr

Krimis, Thriller und Romane

Schattenjagd durch Europa: Buch Drei Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.08.2024 10:51 Uhr

Savage Elite: Dunkle Herzen (Blackbury Academy-Reihe 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.08.2024 11:02 Uhr

Kein Grab so tief (Lita Vargas 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.08.2024 11:05 Uhr

D͏ּе͏r Ѕ͏с͏h͏w͏аr͏m: Roman Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.08.2024 11:06 Uhr

Kostenlose Kindle-Bücher von gestern

Hier könnt ihr sehen, welche Kindle-Bücher gestern gratis waren. Oft erstrecken sich solche Aktionen nämlich über mehrere Tage!

Anzeige

Eine Unwissende Hexe: Buch 1, Witch Kin Chronicles (Deutsche Ausgabe) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.08.2024 10:34 Uhr

Thanatos Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.08.2024 11:14 Uhr

Die letzte Nekromantin (Ministerium der Kuriositäten 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.08.2024 10:30 Uhr

Alle nachfolgenden Bücher solltet ihr sammeln, bis ihr die Reihe vollständig habt.

Anzeige

Die Wiedergeburt des Zauberers: Buch drei Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.08.2024 10:07 Uhr

Verfluchter Kriege: Prüfungen des Dunklen Magiers (Verfluchter Krieger: Prüfungen des Dunklen Magier Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.08.2024 07:43 Uhr

Stiller Donner: Die dunkle Reise eines Adligen: 3/8 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.08.2024 10:28 Uhr

Das Licht der Hajeps: Runa Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.08.2024 10:20 Uhr

Coding Love: Wellen der Hoffnung | New Adult Romance | Liebesroman im Silicon Valley Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.08.2024 10:44 Uhr

Beinah eine Familie: Eine herzerwärmende Liebesgeschichte Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.08.2024 07:33 Uhr

Lizenz zum Flirten Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.08.2024 07:42 Uhr

Das Wirken der Liebe (Räuber & Rebellen: Die Familie Raveneau 4) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.08.2024 08:11 Uhr

Kommissarin Stein und der Pik-Ass-Mord: Hamburg Krimi Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.08.2024 10:26 Uhr

Ich hab deine Nummer: Ein humorvoller und romantischer Krimi Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.08.2024 07:06 Uhr

Eine Menge Ärger Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.08.2024 11:33 Uhr

Knietief im Voodoo: ein humorvoller Romantikkrimi Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.08.2024 10:12 Uhr

Voodoo oder Sterben: ein humorvoller Romantikkrimi Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.08.2024 10:20 Uhr

Juni-Schatten: Eine Geschichte von Geheimnis und Verrat Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.08.2024 07:23 Uhr

Tödlicher Sommer am See: Der Tod von Nathalie Cooper Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.08.2024 07:20 Uhr

Mein dunkles Geheimnis: Jeder trägt eines in sich Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.08.2024 10:16 Uhr

Uarda. Historischer Roman. Band 1: Die Ägypterin (Chroniken des Schwarzen Landes) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.08.2024 10:49 Uhr

Die Königstochter. Band 1: Nitetis (Chroniken des Schwarzen Landes 4) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.08.2024 10:36 Uhr

Die Tempelschwestern. Band 1: Dienerinnen des Gottes (Chroniken des Schwarzen Landes 7) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.08.2024 10:25 Uhr

Kleopatra. Historischer Roman. Band 1: Die Königin (Chroniken des Schwarzen Landes 9) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.08.2024 10:06 Uhr

Der Kaiser. Historischer Roman. Band 1: Hadrian (Chroniken des Schwarzen Landes 11) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.08.2024 10:51 Uhr

Homo sum. Historischer Roman. Band 1: Sinai (Chroniken des Schwarzen Landes 14) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.08.2024 10:25 Uhr

Per Aspera. Historischer Roman. Band 1: Melissa (Chroniken des Schwarzen Landes 16) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.08.2024 07:21 Uhr

Serapis. Historischer Roman. Band 1: Die Heiden (Chroniken des Schwarzen Landes 18) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.08.2024 07:13 Uhr

Die Nilbraut. Historischer Roman. Band 1: Der Raub (Chroniken des Schwarzen Landes 20) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.08.2024 10:35 Uhr

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.