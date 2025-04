Heimwerker aufgepasst: Dieses Messgerät von Lidl gehört in eure Werkzeugkiste

Wenn ihr Heim- oder Handwerker seid, die gerne auch etwas alleine machen, dann solltet ihr einiges an Werkzeug besitzen. Vieles ist selbstverständlich, wie ein Akkuschrauber, andere Geräte lernt man erst mit der Zeit zu schätzen – dazu gehören Laser-Entfernungsmesser. Bei Lidl gibt es ab dem 14. April 2025 ein Performance-Modell von Parkside im Angebot.

Lidl verkauft Laser-Entfernungsmesser für 29,99 Euro

Laser-Entfernungsmesser sind immer dann praktisch, wenn ihr nicht mehr mit eurem normalen Zollstock hinkommt. Die Entfernung wird dabei sehr genau mit einem Laser gemessen und gespeichert. Dadurch lassen sich dann auch komplexe Berechnungen durchführen. Genau so ein Modell bietet Lidl ab dem 14. April 2025 in den Filialen an. Im Prospekt ist das Angebot schon gelistet:

Ab dem 14. April 2025 erhaltet ihr den Parkside Laser-Entfernungsmesser PLEMP 75 A1 für nur 29,99 Euro. (© Lidl-Prospekt / Parkside / Screenshot: GIGA)

Vor- und Nachteile des Laser-Entfernungsmessers von Parkside bei Lidl

Leistung: Im Vergleich zu günstigen Laser-Entfernungsmessern ist das Performance-Modell von Im Vergleich zu günstigen Laser-Entfernungsmessern ist das Performance-Modell von Lidl deutlich leistungsstärker, sodass ihr den Laser viel besser erkennen könnt. Die Entfernung ist mit 75 Metern zudem weiter.

Berechnungen: Ihr könnt mit dem Laser-Entfernungsmesser von Parkside direkt Berechnungen mit den genommenen Werten auf dem Gerät durchführen.

Keine App: Kaum zu glauben, aber es gibt mittlerweile Laser-Entfernungsmesser, die über eine App verfügen und die Daten so direkt digitalisieren. Das geht hier nicht.

Das kann der Laser-Entfernungsmesser von Parkside

Der Laser-Entfernungsmesser PLEMP 75 A1 hebt sich deutlich vom PLEM 50 D5 ab. Mit einem um 50 Prozent erweiterten Arbeitsbereich erfasst ihr jetzt Distanzen von 0,05 bis 75 Metern. Der grüne Laser sorgt für eine viermal bessere Sichtbarkeit auch bei hellem Tageslicht – ein entscheidender Vorteil bei Außenarbeiten. Die Speicherkapazität wurde um 150 Prozent gesteigert und fasst nun bis zu 250 Messungen.

Die Ausstattung lässt keine Wünsche offen: Eine integrierte digitale Wasserwaage, Pythagoras-Funktion für indirekte Längenmessungen und eine Neigungsmessfunktion von 0 bis 360 Grad machen das Gerät zum Allrounder. Dank der Schutzklasse IP65 arbeitet der Entfernungsmesser auch unter widrigen Bedingungen zuverlässig. Besonders praktisch: Das LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung und die Rückmeldung per Ton oder Vibration erleichtern die Arbeit auch bei schlechten Lichtverhältnissen.

Drei wählbare Referenzpunkte ermöglichen flexible Messungen von der Vorder- oder Hinterkante sowie vom Stativloch aus. Die Auto-OFF-Funktion schont die Batterien, während die mitgelieferte Aufbewahrungstasche das Gerät optimal schützt. Im Lieferumfang sind bereits Batterien und eine ausführliche Bedienungsanleitung enthalten, sodass ihr sofort loslegen könnt.

Wollt ihr nicht ganz so viel ausgeben, bekommt ihr bei Lidl das normale Modell zum halben Preis (bei Lidl anschauen).

Parkside Laser-Entfernungsmesser PLEM 50 D5 mit integrierter Wasserwaage Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.04.2025 11:37 Uhr

Wollt ihr ein Modell mit App, könnt ihr bei Amazon reinschauen (bei Amazon anschauen).

Hoto Laser-Entfernungsmesser mit App Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.04.2025 11:39 Uhr

