Lidl: Wie kann man Bargeld an der Kasse abheben und was wurde geändert?

Wer keine Lust hat, zur nächsten Bankfiliale zu laufen oder gar keinen Geldautomaten für sein Konto in der Nähe hat, kann bei Lidl an der Kasse Geld abheben. Das ist für euch kostenlos. Im April 2025 gibt es bei dem Service eine Änderung, die Kunden zugute kommt-

Um Bargeld an der Lidl-Kasse zu erhalten, müsst ihr für einen Mindestbetrag einkaufen und mit eurer Geldkarte bezahlen. So spart ihr euch den Weg zu einer Bankfiliale oder müsst keinen Geldautomaten in der Nähe benutzen, bei dem für euer Konto Gebühren anfallen.

Wie kann man Geld an der Lidl-Kasse abheben?

So bekommt ihr Bargeld bei Lidl:

Ihr müsst wenigstens für 0,99 Euro (99 Cent) etwas bei Lidl kaufen, um Bargeld abheben zu können (Quelle: Lidl).

etwas bei Lidl kaufen, um Bargeld abheben zu können (Quelle: Lidl). Bis April 2025 lag diese Mindestgrenze noch bei 5 Euro.

Eine Auszahlung ist mindestens ab 10 Euro möglich.

möglich. Der maximale Auszahlungsbetrag liegt bei 200 Euro.

liegt bei 200 Euro. Dazwischen könnt ihr einen Betrag in 10-Euro-Schritten frei wählen.

frei wählen. Die Bargeldabhebung ist an den Kassen in jeder Lidl-Filiale in Deutschland möglich.

Beachtet, dass Limits für Geldabhebungen bei eurer Bank auch für Abhebungen an der Supermarktkasse gelten.

Wichtig ist, dass ihr an der Kasse rechtzeitig Bescheid gebt, dass ihr Bargeld abheben wollt, also spätestens, bevor ihr euren Einkauf bezahlt. Habt ihr bereits bezahlt, ist eine Auszahlung nachträglich nicht mehr möglich.

Lidl: Bargeld abheben – das sollte man beachten

Gebt dem Kassenpersonal den Betrag an, den ihr in Bargeld haben wollt. Der Betrag wird auf eure Rechnung gerechnet und ihr „bezahlt“ eure Abhebung gemeinsam mit dem Einkauf. Bevor ihr euer Geld erhaltet, müsst ihr den PIN der Girocard eingeben. Eine kontaktlose Abhebung ist möglich, ihr müsst die Karte also nicht in den Schlitz am Terminal schieben, sondern könnt sie auf den Leser legen.

Lange Zeit war die Abhebung nur mit einer Girocard („EC-Karte“) möglich. Seit Anfang 2025 kann man aber auch mit einer Kreditkarte (VISA und Mastercard) Bargeld bekommen.

Nach der Eingabe der PIN bekommt ihr den gewählten Bargeldbetrag vom Kassenpersonal überreicht. Auf dem Kassenzettel wird die Auszahlung neben eurem Einkauf aufgeführt.

