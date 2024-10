Heute kostenlos: 20 Kindle-Bücher für jeden Geschmack

An so einem schönen Herbsttag wie heute, der auch noch glücklicherweise ein Feiertag ist, kann es doch kaum was Schöneres geben, als sich mit einem spannenden Buch in eine Ecke zu kuscheln. Deshalb bringen wir euch auch heute eine frohe Kunde in Form von vielen kostenlosen Kindle-Büchern für euer Lesevergnügen. Viel Spaß!

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon sind aber jeden Tag für euch erhältlich, wenn ihr bei Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Krimis & Romane

All about losing / savin' me: Ricardo (Mind Riot) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.10.2024 12:18 Uhr

Wutrache (Künzel & Lobenstein-Thriller) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.10.2024 12:20 Uhr

Der Rasmus-Effekt: Der Beginn (Thriller-Reihe 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.10.2024 12:20 Uhr

S.A.M. Zwischen den Zeilen: Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.10.2024 12:21 Uhr

Die schwarze Kralle ist zurück: Nach den Aufzeichnungen von Chuck Bennington Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.10.2024 12:37 Uhr

Fantasy & Science-Fiction

Morith - Sinja Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.10.2024 12:17 Uhr

Witch Myth Yew Hollow (Ein gemütlicher Hexenkrimi 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.10.2024 12:20 Uhr

Die Stille Banshee (Ein Brimstone-Hexen-Krimi 5) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.10.2024 12:21 Uhr

Rostflecken, Pyrolyse und unnötige Operationen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.10.2024 12:35 Uhr

Liebe, Erotik & Schnulzen

Die Loge des Verführers Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.10.2024 12:16 Uhr

Der unberührbare Hauptmann (Herzöge des Krieges 3) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.10.2024 12:19 Uhr

Die widerspenstige Waise: Historischer Liebesroman Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.10.2024 12:22 Uhr

Swift Hunt: Wenn ich dich finde, bist du verloren (Ruthless-Hunter-Dilogie 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.10.2024 12:22 Uhr

Layland: Der Rabe und die Rose Teil 1 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.10.2024 12:23 Uhr

Flammen am Horizont Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.10.2024 12:23 Uhr

Im Schatten des Frangipani: Unvollendete Vergangenheit Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.10.2024 12:25 Uhr

Die Schneemänner - Oh, holy Night! Weihnachtsroman (Schneemänner-Reihe 8) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.10.2024 12:24 Uhr

Die Folgen des Verrats: Ein Neuanfang: 1 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.10.2024 12:36 Uhr

Hassgeliebte Sahneschnitte (Die Girlband-Reihe 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.10.2024 12:38 Uhr

Ketaria - Die Sehnsucht des Dämons Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.10.2024 12:39 Uhr

Kostenlose Kindle-Bücher von gestern

Hier könnt ihr sehen, welche Kindle-Bücher gestern gratis waren. Oft erstrecken sich solche Aktionen nämlich über mehrere Tage!

Rätsel des Orients: Der See der verfluchten Spiegel Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.10.2024 11:47 Uhr

The Season of Change Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.10.2024 12:18 Uhr

Unter dem Halbmond: 2 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.10.2024 12:20 Uhr

Wellenflügel 3: Ein Bach auf Asche (Wellenflügel-Trilogie) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.10.2024 12:42 Uhr

Die Verdrehte Wahrheit (Ein Amy Rush Thriller — Band 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.10.2024 11:19 Uhr

Die andere Frau (Ein Stella-Fall-Thriller – Band 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.10.2024 12:28 Uhr

Eyes on Scorpions Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.10.2024 12:04 Uhr

Es wird dir leidtun (Ein Megan-York-Thriller – Band 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.10.2024 09:16 Uhr

Nicht wie wir (Ein Ilse Beck-FBI-Thriller – Buch 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.10.2024 08:51 Uhr

Farm der Tiere Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.10.2024 09:30 Uhr

Ohne Gnade (Ein Dakota Steele FBI-Thriller – Band 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.10.2024 12:21 Uhr

Für den Kaiser Die Diadochen: 2 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.10.2024 12:30 Uhr

Sobald er sieht (Ein Claire King FBI-Thriller – Band 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.10.2024 12:22 Uhr

Finde Mich (Ein FBI-Thriller mit Katie Winter – Band 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.10.2024 08:48 Uhr

Wenn du mein bist (Ein Finn-Wright-FBI-Thriller – Band 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.10.2024 08:28 Uhr

Ganz Allein (Ein Faith Bold FBI-Thriller – Band 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.10.2024 08:55 Uhr

Nur ich (Ein Cami Lark FBI-Spannungsthriller - Buch 1 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.10.2024 12:37 Uhr

Mordmotiv (Ein Avery Black Mystery – Band 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.10.2024 09:42 Uhr

Verschwunden (ein Riley Paige Krimi—Band 1) (Eine Riley Paige Krimi) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.10.2024 12:30 Uhr

Melody of Winter Hearts Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.10.2024 12:18 Uhr

Die mit dem roten Kleid: Zeitreiseroman (Landenserie 5) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.10.2024 12:29 Uhr

Vegane Reise durch Asien: Kulinarik und Kultur in 50 Rezepten aus Japan, Südkorea, China, Vietnam un Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.10.2024 11:59 Uhr

Strapazen der Reise: Weihnachten im Schneefall Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.10.2024 12:02 Uhr

Liebe einfach unperfekt! Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.10.2024 12:50 Uhr

Tanz im Staudenbeet (Glückszeit auf dem Land 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.10.2024 09:45 Uhr

Nur du allein (Die Sullivans aus Seattle 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.10.2024 08:53 Uhr

Ex & Servus (Großstadtgeflüster 2) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.10.2024 12:16 Uhr

Im Rausch der Gefühle - Für immer vereint, 1-2 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.10.2024 12:51 Uhr

Der Tod stellt sich nicht hinten an Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.10.2024 10:05 Uhr

Agent hinter Gittern: Maria Salettis dritter Fall Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.10.2024 10:15 Uhr

Turings Vermächtnis (heise online: Welten) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.10.2024 12:32 Uhr

Algarve: Spiel mit dem Tod Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.10.2024 12:43 Uhr

A Caribbean Mystery (English Edition) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.10.2024 09:41 Uhr

Inspektor Harringford und der Rosenmörder Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.10.2024 11:48 Uhr

Vergraben und Vergessen: Eine schockierende, aber wahre Geschichte über Betrug, Ausbeutung und Mord Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.10.2024 10:28 Uhr

Chosen – Auserwählt Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.10.2024 12:48 Uhr

Smarte grüne Welt: Digitalisierung zwischen Überwachung, Konsum und Nachhaltigkeit Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.10.2024 13:04 Uhr

After Work: Radikale Ideen für eine Gesellschaft jenseits der Arbeit Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.10.2024 11:45 Uhr

