High-End-Sound im Retro-Design: Ein System für alles

Cambridge Audio präsentiert mit dem Evo One ein All-in-One-System, das High-End-Klang und modernes Streaming in einem kompakten Retro-Gehäuse vereint. Ob ihr Vinyl-Liebhaber seid oder Streaming-Fans – dieses Gerät will eure komplette HiFi-Anlage ersetzen und dabei auch noch gut aussehen.

700 Watt aus einer Box

Der Evo One von Cambridge Audio setzt auf ein 3-Wege-System mit insgesamt 14 Lautsprechern: vier Hochtöner, vier Mitteltöner und sechs Tieftöner. Mit 700 Watt RMS-Leistung verspricht Cambridge Audio einen raumfüllenden Klang ohne den üblichen Sweet-Spot-Zwang. Das heißt, ihr müsst nicht mehr um den besten Platz auf der Couch streiten – der Sound soll überall gut sein.



Anschlussseitig lässt der Evo One kaum Wünsche offen: Von HDMI eARC über MM-Phono bis hin zu Bluetooth, AirPlay 2 und Google Cast ist alles dabei. Streaming-Dienste wie Spotify, Tidal und Qobuz sind direkt integriert. Ihr könnt also eure gesamte Musiksammlung – egal ob digital oder analog – über dieses eine Gerät abspielen.

Anzeige

Retro trifft auf High-Tech

Optisch setzt Cambridge Audio auf Retro-Charme mit modernem Touch. Das nur 13 Zentimeter hohe Gehäuse ist mit Walnussfurnier verkleidet, und richtet sich damit an alle, die den Vintage-Look suchen, aber nicht genug Platz für eine ausgewachsene Stereoanlage haben. Ein 6,8-Zoll-Farbdisplay zeigt wahlweise Albumcover, VU-Meter oder einfach die Uhrzeit an.



Ab sofort könnt ihr den Evo One für 1.499 Euro kaufen (beim Hersteller oder bei SG Akustik ansehen). Ob er wirklich eure komplette Anlage ersetzen kann, bleibt abzuwarten – aber zumindest sieht er bei dem Versuch ziemlich gut aus.

Anzeige

Partylautsprecher im Vergleich Abonniere uns

auf YouTube

Dieser Beitrag wurde mithilfe von KI-Tools erstellt und von der Redaktion geprüft.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.