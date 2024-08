Sonos zieht die Handbremse: Massive Kritik zeigt Wirkung

Sonos hat die Einführung von zwei neuen Produkten verschoben – um sich ganz auf die katastrophale App zu konzentrieren. Diese habe nun oberste Priorität, erklärt Sonos-Chef Patrick Spence. Zuvor hatte es massive Beschwerden von Kunden gegeben.

App-Probleme im Fokus: Sonos verschiebt Produktstart

Erst Ende des Jahres will Sonos mit zwei neuen Produkten angreifen. Welche das sind, hat Sonos-Chef Patrick Spence noch nicht verraten. Warum sie aber später als geplant erscheinen, hat der CEO bei der Vorstellung der neuen Quartalszahlen genau erklärt: Es ist die oft als katastrophal beschriebene Sonos-App, die nun in Ordnung gebracht werden soll.

Die Probleme mit der App sollen laut Spencer so schnell wie möglich behoben werden, um den Weg für zukünftige Produkte zu ebnen. Im Moment würde die „oberste Priorität darin bestehen, die App in Ordnung zu bringen und sicherzustellen, dass das nächste Kapitel noch besser ist als das vorherige“, so Spencer (Quelle: Engadget).

Die Behebung der Probleme werde Sonos zwischen 20 und 30 Millionen US-Dollar kosten. Trotz der hohen Kosten zeigt sich CEO Patrick Spence optimistisch, dass das Unternehmen auch diese Herausforderung meistern wird. Man werde das Feedback der Nutzer weiterhin ernst nehmen und die App kontinuierlich verbessern.

Neue Sonos-App sorgt für Kundenfrust

Am 7. Mai 2024 stellte Sonos ein umfassendes Redesign seiner App vor, das bei vielen Nutzern für Frustration sorgte. Ein zentrales Problem ist das Fehlen von grundlegenden Funktionen wie dem Sleeptimer und der Verwaltung von lokalen Musikdateien. Diese Funktionen waren in der alten App vorhanden und werden von Nutzern schmerzlich vermisst.

Das sind die Vor- und Nachteile von Sonos:

Hinzu kommen ganz neue Probleme: Viele Nutzer berichten, dass ihre Sonos-Lautsprecher nicht mehr erkannt oder als offline angezeigt werden, obwohl sie korrekt angeschlossen sind. Die Android-Variante der App wird im Play Store derzeit mit 1,2 von 5 möglichen Sternen bewertet.