iPad-Kauf: Vorsicht vor der Mini-Verwechslung

Apple hat ohne viel Aufsehen ein neues iPad mini vorgestellt. Tolle Nachricht, aber: Wer sich nicht gut auskennt, sollte beim Tablet-Kauf die Augen offen halten.

Update vom 01.11.2024: Das iPad mini der 7. Generation (2024) kann bei MediaMarkt, Saturn und Amazon bestellt werden. Gleichzeitig ist aber auch das gleich aussehende, aber veraltete iPad mini der 6. Gen. (2021) noch bei vielen Händlern gelistet. Also: Augen auf beim iPad-mini-Kauf! iPad mini 2024 (128 GB, Wi-Fi) Das neue iPad mini (7. Generation), vorgestellt im Oktober 2024. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.11.2024 09:23 Uhr

Das neue iPad mini 7: kompakt und leistungsstark

Das iPad mini gibt es jetzt in der 7. Generation. Im Inneren steckt der A17 Pro Chip, der bereits im iPhone 15 Pro für herausragende Leistung sorgt. Mit Unterstützung für Apple Intelligence und dem Zusammenspiel mit dem Apple Pencil Pro ist das Gerät zeitgemäß ausgestattet. Das 8,3-Zoll-Display ist relativ klein. Aber das ist genau der Punkt: ein kompaktes Tablet mit genug Power zum Arbeiten. Alles in allem ein solides Update fürs kleinste Apple-Tablet, auch wenn sich so mancher ein 120-Hz-Panel oder gar einen M-Chip gewünscht hätte.

iPad mini (7. Gen., 2024) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.11.2024 08:52 Uhr

Das iPad mini der 7. Generation ist seit dem 23. Oktober erhältlich und kostet in der Basisversion mit 128 GB Speicherplatz 599 Euro.

Der veraltete Vorgänger lauert auf unwissende Kundschaft

Soweit so gut – aber wo ist der Haken? Nun ja, es gibt da noch den Vorgänger, das iPad mini der 6. Generation. Dieses Modell ist bei Apple selbst bereits aus dem Shop genommen worden, aber bei anderen Händlern wie Amazon oder MediaMarkt noch immer zu finden.



Das iPad mini 6 kam bereits 2021 auf den Markt und enthält einen angestaubten Chip, der schon im iPhone 13 verwendet wurde. Zudem bietet es in der Basisvariante nur 64 GB Speicherplatz – das ist heutzutage zu wenig.

iPad mini 6 und 7: leicht zu verwechseln

Das iPad mini 6 war schon vor einem Jahr keine Empfehlung mehr wert. Jetzt, wo das iPad mini 7 auf den Markt kommt, solltet ihr einen großen Bogen um den Vorgänger machen – er ist ganz klar veraltet. Bei aktuellen Preisen von rund 500 bis 550 Euro (Stand: 18.10.2024) ist er außerdem überteuert.

Screenshot von der Apple-Webseite: iPad mini 7. Gen. (links) und 6. Gen. (rechts). Es ist von außen kein Unterschied zu erkennen. (© Apple)

Achtung: Die beiden iPad-mini-Generationen sehen gleich aus. In Ladengeschäften oder Onlineshops ist beim 2021er-Modell oft einfach nur von „iPad mini“ die Rede. Erst ein Blick in die technischen Daten zeigt: Da ist ein A15-Bionic-Chip drin, es ist also das alte Modell. Für Technik-Laien besteht die Gefahr, versehentlich dieses alte Modell zu kaufen – zu einem Preis, der viel zu nah am verbesserten Nachfolger dran ist. Also, achtet darauf, dass ihr das neue iPad Mini kauft, wenn’s gut sein soll. Erkennbar am Suffix „7. Generation“ oder der Jahreszahl „2024“.

Ausnahme: Falls ihr irgendwo einen richtig guten Deal oder ein heißes Refurbished-Angebot (z. B. bei Rebuy) für, sagen wir mal, unter 400 Euro findet. Dann wäre das iPad mini (2021, 6. Generation) vielleicht noch eine Überlegung wert.

