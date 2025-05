Kleines E-Auto auf großer Mission: Ungewöhnlicher City-Stromer will die Welt erobern

Extrem klein und elektrisch: Jetzt nimmt der außergewöhnliche City-Stromer Microlino Kurs auf die Weltmärkte. Als nächste Ziele stehen die USA und China auf dem Plan – doch es gibt einen Stolperstein.

Microlino: Kleinstwagen auf großer Mission

Das Unternehmen hinter dem Microlino ist vor allem durch seine Micro-Scooter bekannt. Diese erwirtschaften stabile Gewinne – ganz im Gegensatz zur Autosparte, die der Gründer Wim Ouboter seit Jahren aus eigener Tasche mitfinanziert.

Dennoch glaubt der Schweizer Unternehmer an sein Fahrzeug. Der Microlino soll nicht nur Fahrspaß bieten, sondern vor allem ein bekanntes Problem lösen – den Parkplatzmangel in der Stadt. Die offenen Spider-Modelle sind speziell für den US-Markt gedacht und sollen dort als komfortablere Alternative zu Golf-Carts dienen (Quelle: ecomento).

Der Verkauf startet in den USA noch 2025, China folgt mit einer eigenen Produktionsstätte. Das geplante Werk in Indien wurde dagegen vorerst auf Eis gelegt. Trotz möglicher Anlaufverluste will Ouboter die Expansion durchziehen und notfalls die Produktion flexibel anpassen, um die Verluste zu begrenzen. In Europa bleibt das bestehende Modell mit der markanten Fronttür erhalten.

Im Gegensatz zu früheren Kleinstwagen wie dem Tata Nano sieht Ouboter den Microlino nicht als Sparlösung, sondern als Lifestyle-Produkt. Der Preis bleibt allerdings ein Thema: Der Microlino kostet derzeit in Deutschland zwischen 17.999 und 25.990 Euro – für viele Interessierte ist das schlicht zu viel. In China will man durch Vereinfachungen und Standardisierung einen Einstiegspreis von rund 16.000 Euro erreichen.

Microlino: Bis zu 228 km Reichweite

Mit einem 12,4-kW-Elektromotor erreicht der Microlino eine Höchstgeschwindigkeit von 90 km/h und beschleunigt in 5 Sekunden von 0 auf 50 km/h. Es stehen drei Batteriegrößen zur Wahl: 5,5, 10,5 und 15 kWh. Damit sind nach offiziellen Angaben Reichweiten von 93, 177 oder maximal 228 Kilometern möglich. Aufgeladen wird ganz simpel an der Haushaltssteckdose.

