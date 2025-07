Lidl verkauft heute ein Gadget für 3,99 Euro, das euch wieder ruhig schlafen lässt

Wenn ihr während der warmen Jahreszeit von kleinen Plagegeistern wachgehalten werdet, dann solltet ihr am 21. Juli 2025 bei Lidl reinschauen.

Lidl verkauft UV-Mückenstecker für nur 3,99 Euro

Jeder von euch dürfte das Problem kennen: Ihr habt euch müde ins Bett gelegt, seid kurz vor dem Einschlafen und dann macht euch eine Mücke das Leben zur Hölle. Genau für den Fall gibt es UV-Mückenstecker. Sie locken die Quälgeister an und bereiten ihnen ein Ende. Ab dem 21. Juli 2025 gibt es so ein Gerät bei Lidl in den Filialen für nur 3,99 Euro im Angebot.

Der UV-Mückenstecker kostet bei Lidl nur 3,99 Euro. (© Lidl-Prospekt / Screenshot: GIGA))

Bei Amazon bekommt ihr ein ähnliches Produkt im Doppelpack für etwas mehr:

Exbuster Mückenvernichter: 2er Set Steckdosen-Insektenvernichter mit UV-Licht Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.07.2025 01:51 Uhr

Für wen lohnt sich der Kauf des UV-Mückensteckers?

Für alle, die ein Problem mit Mücken und Fliegen haben.

Außerdem für alle, die sehr geräuschempfindlich sind und wegen der Plagegeister nicht einschlafen können.

Ihr braucht für jeden Raum einen UV-Mückenstecker.

Die Funktion des UV-Mückensteckers ist einfach erklärt. Das blaue UV-Licht lockt Mücken und andere Insekten an und erledigt sie. Dadurch könnt ihr im Idealfall ruhig schlafen und werdet nicht so oft gestochen.

Idealerweise platziert ihr den UV-Mückenstecker in der Nähe des Betts, sodass die Mücken genau dort angezogen werden, wo sie am meisten nerven. Wollt ihr auf Nummer sicher gehen, könnt ihr so ein Gerät in weiteren Räumen platzieren. Beispielsweise in der Küche.

Für den Fall solltet ihr bei Lidl direkt mehrere kaufen – oder einfach das Bundle mit vier Stück bei Amazon (bei Amazon anschauen). Die Bewertungen sind mit 3,4 oder 3,5 von 5 Sternen ganz okay. Man darf von so einem kleinen Teil zwar keine Wunder erwarten. Sie helfen vielen trotzdem wieder ruhig einschlafen zu können.

Exbuster Mückenstecker: 4er-Set Steckdosen-Insektenvernichter mit UV-Licht Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.07.2025 05:18 Uhr

So finden wir die besten Schnäppchen

