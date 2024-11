Logitech MX Creative Console: Die smarte Erweiterung für kreative Köpfe

Schneller arbeiten in Photoshop und Premiere?

Logitech präsentiert mit der MX Creative Console eine vielseitige Erweiterung für Tastaturen, die speziell auf kreative Anwendungen zugeschnitten ist. Ähnlich wie die Streamdecks von Elgato bietet sie kontextabhängige Aktionen und selbstdefinierte Makros – ein Werkzeug, das den Arbeitsalltag von Kreativen erheblich erleichtern kann.

Ein Set für mehr Effizienz

Die MX Creative Console besteht aus zwei Hauptkomponenten: einem Keypad und einem Dialpad. Das Keypad verfügt über neun programmierbare Buttons, mit denen ihr das Betriebssystem steuern, Apps öffnen und Shortcuts per Knopfdruck ausführen könnt. Die Navigation durch die verschiedenen Aktionen erfolgt bequem über Pfeiltasten. Jedes Profil bietet Platz für bis zu 135 individuell belegbare Tasten, die sich mit farblichen Icons versehen lassen.

Besonders praktisch: Beim Öffnen einer App wechselt das Keypad automatisch zum entsprechenden Profil. Die Konfiguration der Buttons erfolgt über die Logi Options+ App, wobei sich einzelne Aktionen sogar kombinieren lassen. So lässt sich beispielsweise die morgendliche Arbeitsroutine auf einen einzigen Tastendruck reduzieren – vom Öffnen von Slack über das Abrufen der E-Mails bis hin zum Start von Premiere Pro.

Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit

Das Dialpad ergänzt das Set mit einem Regler, einer Rolle und vier zusätzlichen Tasten, die ebenfalls frei konfigurierbar sind. Auch hier passen sich die Funktionen automatisch an die Profile der ausgewählten Programme an. Besonders hervorzuheben ist der präzise Regler, der beispielsweise das genaue Scrubben durch eine Sequenz in Premiere ermöglicht.

Ein weiteres Highlight ist der Actions Ring, der sich besonders gut in Photoshop oder Lightroom einsetzen lässt. Damit lassen sich schnell Dinge, wie der Kontrast, die Helligkeit oder weitere optische Anpassungen ermöglichen. Er öffnet sich genau an der Position des Mauszeigers und kann natürlich ebenfalls individuell angepasst werden.

Fazit: Zeitersparnis mit Einrichtungsaufwand

Die MX Creative Console von Logitech bietet eine beeindruckende Sammlung individualisierbarer Shortcuts an einem zentralen Ort. Allerdings solltet ihr für die Einrichtung ausreichend Zeit einplanen. Für kreative Profis kann dieses Tool eine erhebliche Erleichterung im Arbeitsalltag darstellen – vorausgesetzt, man löst sich von alten Gewohnheiten und nutzt die neuen Möglichkeiten konsequent.

Mit einem Preis von 229 Euro ist die MX Creative Console sicherlich kein Schnäppchen. Wer aber auf der Suche nach einem leistungsfähigen Tool zur Effizienzsteigerung ist, sollte die Investition jedoch in Betracht ziehen – oder auf ein attraktives Angebot warten.