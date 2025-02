MediaMarktSaturn baut wichtigen Service aus: Kunden fast aller Filialen profitieren

MediaMarktSaturn erweitert sein Angebot und integriert in fast allen deutschen Märkten Paketshops von DPD und GLS. Kunden können Pakete direkt in ihrem MediaMarkt oder Saturn abholen und versenden.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

MediaMarktSaturn: Paketservice in fast 400 Märkten

Bereits seit Mitte 2023 lief in über 50 Märkten ein Testbetrieb, in dem Kunden Pakete abholen und versenden konnten. Mehr als 160.000 Sendungen seien in dieser Zeit über die neuen Paketshops abgewickelt worden, erklärt der Elektronikhändler. Aufgrund der positiven Resonanz weitet MediaMarktSaturn das Angebot nun auf fast alle 400 Standorte in Deutschland aus.

Anzeige

Der große Rollout hat bereits begonnen: Mehr als 80 Märkte bieten den Service mittlerweile an, weitere 30 kommen noch im Februar hinzu. Der weitere Ausbau erfolgt dann schrittweise. Kunden können ihre Pakete entweder in der Online-Abholzone oder an speziell eingerichteten Abholstationen im Markt aufgeben und abholen. Über die Shopfinder von DPD und GLS kann zudem geprüft werden, in welchen Märkten das Pket-Angebot bereits verfügbar ist.

Ziel der Kooperation sei es, so Michael Fetten von GLS, „das Versenden und Empfangen von Paketen inklusive Zusatzleistungen so angenehm wie möglich zu gestalten“. Mit MediaMarktSaturn habe man den „perfekten Partner“ gefunden. Auch Jens Haberecht von DPD freut sich über die hohe Kundenfrequenz und die vielen Filialen (Quelle: MediaMarktSaturn).

Anzeige

DPD und GLS planen 20.000 Standorte

Durch die Kooperation mit MediaMarktSaturn bauen DPD und GLS auch ihr Netz an Paketshops und Abholstationen deutlich aus. Bis 2027 wollen die beiden Logistikunternehmen 20.000 Standorte für den Versand und Empfang von Paketen aufbauen. Die Kooperation mit MediaMarktSaturn beschleunigt diesen Prozess enorm und bietet Kunden eine zusätzliche Service-Stelle.

Technik lässt sich auch mieten, aber lohnt sich das?

Anzeige

Technik mieten – Lohnt sich das? Abonniere uns

auf YouTube

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.