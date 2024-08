Neu bei PayPal: Diese praktische Funktion sollten alle Nutzer kennen

Ab sofort können PayPal-Nutzer ihre Pakete auch direkt in der PayPal-App verfolgen. Sie müssen die Sendungsnummern nicht mehr auf den Webseiten der Versandunternehmen eingeben, sondern erhalten alle Informationen gebündelt in der App. Die Voraussetzungen dafür erfüllt aber nicht jeder Nutzer.

PayPal integriert Paketverfolgung in App

Schrittweise führt PayPal nun auch in Deutschland die Paketverfolgung in der App ein. In den USA ist diese nützliche Funktion bereits im Oktober 2023 gestartet. Nutzern stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung: eine automatische und eine manuelle Verfolgung.

Um die automatische Sendungsverfolgung zu nutzen, müssen Nutzer ihr Gmail-Konto mit PayPal verknüpfen. Die App greift dann auf das Konto zu, um Versandinformationen aus den E-Mails zu extrahieren. Diese Infos werden direkt in die App importiert, so dass Nutzer jederzeit den aktuellen Status und den Aufenthaltsort der Pakete einsehen können.

Alternativ lassen sich die Sendungsnummern manuell in die App eingeben, um Paket-Updates zu erhalten. Allerdings bietet das keinen wirklichen Vorteil gegenüber der Eingabe der Nummer auf der Webseite des Versandunternehmens.

Die Paketverfolgung kann in der App über den Startbildschirm oder das Menü aufgerufen werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Einkäufe mit PayPal bezahlt wurden – die Tracking-Funktion der App steht allen Nutzern zur Verfügung. Solange die Bestellung in den E-Mails des Gmail-Kontos auftaucht, kann PayPal die Paketverfolgung übernehmen.

PayPal: Paketverfolgung mit Push-Benachrichtigung

Mit der Paketverfolgung in der App wird der Online-Einkaufsprozess laut PayPal deutlich vereinfacht. Nutzer erhalten auf Wunsch Push-Benachrichtigungen über jeden wichtigen Schritt im Versandprozess, von der Vorbereitung des Pakets bis zur Zustellung. Die App soll so zur zentralen Anlaufstelle für alle Versandinformationen werden (Quelle: PayPal).

So machen sich die Paketdienste im Vergleich:

