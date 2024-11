Perfektes Duo: FritzBox 7590 AX mit Repeater bei MediaMarkt zum Schnäppchenpreis

Die FritzBox 7590 AX von AVM gehört zu den beliebtesten und besten DSL-Routern in Deutschland. Aktuell bekommt ihr den High-End-Router mit passendem Repeater im Bundle zu einem echt guten Preis.

Update vom 8. November 2024: Solltet ihr aktuell auf der Suche nach einem starken DSL-Router sein, dann könnte die FritzBox 7590 AX etwas für euch sein. Diese gibt es aktuell bei MediaMarkt im Bundle mit einem Repeater 1200 AX für nur 269 Euro (bei MediaMarkt anschauen). Würdet ihr beides einzeln kaufen, müsstet ihr weit über 300 Euro bezahlen. AVM Fritzbox 7590 AX + Repeater 1200 AX Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.11.2024 16:43 Uhr

Originalartikel vom 9. Oktober 2024:

AVM FritzBox 7590: Die Preisentwicklung in der Übersicht

Die AVM FritzBox 7590 ist mehrfacher Testsieger und wohl das beliebteste DSL-Modem mit WLAN-Router-Funktion in Deutschland. Der Straßenpreis ist seit dem Marktstart im Herbst 2018 mit einem UVP von 249 Euro deutlich gefallen, wie ein Blick in den Preisvergleich zeigt.

So war das DSL-Modem mit integriertem WLAN-Router seit Ende 2019 kontinuierlich für unter 200 Euro zu haben. Die Bestpreise sind grundsätzlich stabil, ein genereller Preisverfall ist nicht mehr zu erkennen, das AVM-Gerät ist aber regelmäßig in Preisaktionen vergünstigt zu Preisen von etwa 190 Euro zu haben. Gelegentlich kratzte der Online-Bestpreis an der 160-Euro-Marke – im August 2020, zum Singles Day im November 2020 und im Januar 2021. Wer sowieso ein Auge auf die Fritzbox 7590 geworfen hat, aber auf ein gutes Angebot wartet, kann guten Gewissens bei Preisen unterhalb von knapp 190 Euro zuschlagen.

AVM FritzBox 7590: Die Besonderheiten

Der AVM-Router FritzBox 7590 ist eines der Top-Modelle und besitzt eine sehr gute Ausstattung. Optisch wurde der Router im Vergleich zu früheren Modellen stark überarbeitet und bietet durch neueste Technologien eine hohe WLAN-Reichweite. Es wird eine DSL-Geschwindigkeit von bis zu 300 MBit/s unterstützt, man kann ein Mesh-Netzwerk erzeugen und der Router kann als Telefonanlage dienen. AVM hat mit dem FritzOS zudem ein eigenes Betriebssystem für die Router entwickelt, das eine hohe Sicherheit bietet, viele Einstellungsmöglichkeiten besitzt und immer wieder mit Updates auf den neuesten Stand gebracht wird.

AVM FritzBox 7590: Für wen lohnt sich der Kauf?

Der Kauf der AVM FritzBox 7590 lohnt sich für alle, die mehr mit einem Router machen wollen, als nur ins Internet zu gelangen. Der Funktionsumfang ist riesig, sodass sich dieses Modell eher an versierte Nutzer richtet, die die zusätzlichen Features auch nutzen wollen. Wer nur ins Internet will, sollte zu einer günstigeren Version mit weniger Funktionen greifen.

Die FritzBox ist mehr als ein normaler Router:

