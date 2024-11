PS5 Pro gekauft? Dann müsst ihr fürs Disk-Laufwerk richtig tief in die Tasche greifen

Die PS5 Pro geht endlich an den Start – und die Konsole ist problemlos verfügbar. Beim wohl wichtigsten Zubehör für die neue Sony-Konsole ist das hingegen nicht der Fall. Wer sich zusätzlich das Disk-Laufwerk zulegen will, muss massig Kohle rüberwachsen lassen.

Update vom 6. November 2024: Erst war das zusätzliche Disk-Laufwerk nur bei Sony ausverkauft, jetzt ist es quasi bei allen gängigen Händlern und Online-Shops vergriffen. Nur vereinzelt findet ihr aktuell noch Angebote auf Amazon oder eBay – wobei die Verkäufer momentan unfassbare Mondpreise für das begehrte PS5-Zubehör aufrufen. Auf Amazon gibt es etwa einen Händler, der das Laufwerk noch auf Lager hat, dafür aber 379 Euro von euch sehen will (bei Amazon anschauen). Dafür könnt ihr euch auf Kleinanzeigen bei einigen Privathändlern eine reguläre PS5 Slim inklusive Laufwerk kaufen. Zum Vergleich: Der UVP des Laufwerks liegt bei 119,99 Euro. Etwas günstiger kommt ihr bei eBay weg. Hier findet ihr Angebote zwischen 240 bis 270 Euro (bei eBay anschauen), bei Kleinanzeigen sieht es ähnlich aus. Unser Tipp: Wenn ihr euch eine PS5 Pro gekauft habt und nicht direkt auf das Laufwerk angewiesen seid, solltet ihr aktuell schlichtweg vom Kauf absehen. In ein paar Wochen oder Monaten wird das Zubehör hoffentlich wieder breiter verfügbar sein, sodass auch der Preis wieder Richtung UVP wandert. Wer hingegen unbedingt direkt zum Release eines seiner Spiele auf Disk zocken möchte, muss wohl oder übel in den sauren Apfel beißen und den horrenden Aufpreis in Kauf nehmen.

Originalartikel vom 12. September 2024:

MediaMarkt und Saturn haben das PS5-Laufwerk noch im Angebot

Die PS5 Pro wird ab Werk ohne Laufwerk ausgeliefert. Auch wenn die neue Sony-Konsole erst im November im Handel landet, scheinen sich schon jetzt einige PlayStation-Fans auf den Kauf der PS5 Pro vorzubereiten, indem sie sich mit einem Disk-Laufwerk eindecken. Die Nachfrage scheint groß zu sein: Das legt zumindest ein Blick in den PlayStation-Direct-Shop nahe. Dort ist das PS5-Zubehör aktuell nicht verfügbar. Wann Sony wieder Bestellungen annimmt, ist nicht bekannt.

Wer nicht so lange warten will, kann im Moment noch bei Saturn oder MediaMarkt das PS5-Laufwerk ergattern – ganz regulär zum UVP von 119,99 Euro (bei Saturn anschauen). Zusätzliche Versandkosten fallen nicht an.

Disk-Laufwerk für PS5 Digital jetzt ab 119,99 € bei MediaMarkt

Für wen lohnt sich die Anschaffung des PS5-Laufwerks?

Ein Blick in den Preisverlauf auf Geizhals zeigt: Der Preis des Laufwerks war bisher sehr stabil – nur selten gab es das PS5-Zubehör mal ein paar Euro günstiger zu ergattern.

Wichtiger Hinweis: Wer sich fragt, ob das PS5-Laufwerk auch mit der PS5 Pro kompatibel ist, den können wir beruhigen. Sony schreibt in einem Blogeintrag, dass dem so sei. Zudem steht auch auf der offiziellen Produktseite des Laufwerks im PlayStation-Direct-Shop Folgendes: „Für den Gebrauch mit PS5-Digital Edition-Konsolen und PS5® Pro-Konsolen“.