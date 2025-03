Samsung bringt ein fast vergessenes Smartphone mit Software-Update auf den neuesten Stand

Samsung arbeitet aktuell fleißig am großen Update auf Android 15 und One UI 7 für neuere Smartphones. Gleichzeitig muss das Unternehmen auch ältere Handys auf dem neuesten Stand halten und diese aktualisieren. Genau das ist jetzt mit dem Galaxy S21 FE passiert. Ein Smartphone, das fast schon in Vergessenheit geraten ist, in den kommenden Wochen aber einen zweiten Frühling erlebt.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Samsung bringt Galaxy S21 FE auf den neuesten Stand

Viele von euch warten schon mit Spannung auf das große Update auf Android 15 und One UI 7. Vorher ist jedoch noch einiges zu tun, denn Samsung muss zunächst die normalen Sicherheitsupdates veröffentlichen. Das Galaxy S21 FE soll Android 15 auch erhalten, wird jetzt aber erst einmal mit dem März-Update versorgt.

Anzeige

Die neue Version wird zunächst im asiatischen Raum für die Galaxy-S21-FE-Modelle mit Exynos-Chip verteilt, kommt mit der Zeit aber auch in andere Regionen. Ihr solltet die neue Version installieren, denn es werden sehr viele Sicherheitslücken geschlossen – einige davon sind als kritisch gekennzeichnet (Quelle: SamMobile).

Die Installation ist deswegen auch wichtig, weil das März-Update die Grundlage bildet, um später Android 15 und One UI 7 installieren zu können. Das Galaxy S21 FE kam Anfang 2022 auf den Markt und wird nur noch unregelmäßig mit Software-Update versorgt. Umso wichtiger ist, dass ihr jedes Update mitnehmt und dann auf das große Upgrade vorbereitet seid.

Anzeige

Wann kommt Android 15?

Es gilt mittlerweile als sicher, dass das Galaxy S21 FE das Update auf Android 15 erhält. Das wurde kürzlich von Samsung in einer erweiterten Liste bestätigt. Die große Frage wird am Ende nur sein, wann das passiert. Zuvor ist schon ein konkreter Zeitplan geleakt worden, der von Samsung jedoch nicht offiziell bestätigt wurde. Laut diesem soll das Galaxy S21 FE Ende Mai an der Reihe sein. Sobald sich etwas tut, werden wir euch informieren.

Das erwartet euch mit Android 15:

Das ist neu in Android 15 Abonniere uns

auf YouTube

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.