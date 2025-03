Samsung vor dem Aus? Chef spricht Klartext

Der südkoreanische Technologieriese Samsung Electronics steht vor gewaltigen Herausforderungen. CEO Lee Jae-yong schlägt in einer dramatischen Videobotschaft an 2.000 Führungskräfte Alarm. Der Konzern verliert nicht nur im Chip-Geschäft den Anschluss an die Konkurrenz – auch das Kerngeschäft mit Smartphones und TV-Geräten schwächelt dramatisch.

Samsung-Chef mit dramatischem Appell

„Frage von Überleben oder Sterben“ – mit diesen drastischen Worten wendet sich Samsung-Chef Lee Jae-yong an seine Manager. Der CEO des größten südkoreanischen Unternehmens fordert seine Führungskräfte auf, auch unter Verzicht auf kurzfristige Gewinne massiv in die Zukunft zu investieren. Die Botschaft ist eindeutig: Samsung steckt in der schwersten Krise seiner Geschichte.

Die Probleme des Tech-Giganten sind vielfältig: Im wichtigen Halbleiter-Segment für KI-Anwendungen liegt Samsung deutlich hinter der Konkurrenz zurück. Besonders der heimische Rivale SK Hynix setzt dem Unternehmen zu. Auch bei Smartphones und TV-Geräten bröckeln die Marktanteile. Die Geschäftszahlen sprechen eine deutliche Sprache: Für das erste Quartal 2025 prognostizieren Analysten einen Einbruch des Betriebsgewinns um mehr als 20 Prozent.

Die existenzielle Krise trifft nicht nur Samsung, sondern gefährdet auch die wirtschaftliche Stabilität Südkoreas. Als größter Konzern des Landes ist Samsung ein wichtiger Arbeitgeber und Innovationstreiber. Experten erwarten, dass das Unternehmen seine Investitionen in Forschung und Entwicklung deutlich aufstocken muss, um den technologischen Anschluss nicht zu verlieren (Quelle: FAZ).

Welche Folgen drohen für Endkonsumenten?

Es ist aktuell noch nicht bekannt, wie sich das auf euch auswirken wird. Klar ist, dass Samsung sich immer mehr auf KI fokussieren wird – sowohl bei der Hardware als auch bei der Software. Das ist seit dem Galaxy S24 bei so gut wie allen neuen Smartphones spürbar.

Gleichzeitig könnte Samsung sein Produktportfolio anpassen und weniger lukrative Produkte streichen. Ob die Maßnahmen Innovationen fördern oder mehr gespart wird, bleibt offen. Besonders chinesische Unternehmen rücken Samsung in allen Bereichen auf die Pelle.

Mit diesen Smartphones möchte Samsung wieder Marktanteile gewinnen:

