Sonys WH-1000XM6: Alle Geheimnisse zum Premium-Kopfhörer gelüftet

Sony bringt demnächst mit dem WH-1000XM6 die nächste Generation seiner beliebten Noise-Cancelling-Kopfhörer auf den Markt. Jetzt sind technische Details und Preise durchgesickert. Das neue Flaggschiff setzt natürlich noch einen drauf, kostet aber auch mehr.

Sony-Kopfhörer WH-1000XM6 vor Präsentation durchgesickert

Drei Jahre nach dem WH-1000XM5 steht Sonys neues Kopfhörer-Flaggschiff in den Startlöchern. Amazon Spanien hat wohl versehentlich einige Details zum WH-1000XM6 veröffentlicht, inklusive Preis, Ausstattung und möglichem Verkaufsstart Mitte Mai. Mittlerweile ist die Produktseite wieder verschwunden.

Offenbar setzt der WH-1000XM6 auf ein überarbeitetes Noise-Cancelling-System mit neuem Prozessor, der dem Leak zufolge siebenmal schneller arbeitet als sein Vorgänger. Ein Netzwerk aus zwölf Mikrofonen sorgt dafür, dass sich die Geräuschunterdrückung automatisch an die Umgebung und die Trageweise anpasst. Hinzu kommt die Unterstützung für HD-Audio inklusive LDAC und DSEE Extreme für noch bessere Qualität bei komprimierten Dateien.

Klanglich soll ein neuer Treiber mit Kohlefasermembran für mehr Präzision sorgen. Auch beim Tragekomfort hat Sony nachgelegt: Ein asymmetrischer Kopfbügel aus Kunstleder und weichere Ohrpolster sollen längeres Tragen angenehmer machen. Die Akkulaufzeit beträgt voraussichtlich weiterhin bis zu 30 Stunden, eine Schnellladung ist in drei Minuten für eine Stunde Wiedergabe möglich.

Neben aktiver und passiver Geräuschunterdrückung bietet der Kopfhörer alle bekannten Komfortfunktionen: Ambientmodus, Konversationsfunktion, Trageerkennung, Touchbedienung und Multipoint-Verbindungen über Bluetooth 5.3. Der Lieferumfang bleibt unverändert: Hardcase, USB-C-Ladekabel und Audiokabel (3,5-mm-Port).

Sony WH-1000XM6 für 449,99 Euro

Preislich bewegt sich der WH-1000XM6 leicht über dem Vorgängermodell. In Deutschland liegt die unverbindliche Preisempfehlung bei 449,99 Euro, das sind 30 Euro mehr als beim XM5. In Spanien und Portugal wird es mit 469,99 Euro sogar noch teurer. In den USA soll das Modell für 449,99 US-Dollar starten (Quelle: Dealabs).

Eine aktive Geräuschunterdrückung lohnt sich:

