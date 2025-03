Sparfüchse gehen leer aus: Lidl überrascht mit neuer Vorgabe

Wenn ihr gern abends zu Lidl einkaufen gegangen seid, um kurz vor Ladenschluss noch ein echtes Schnäppchen zu machen, dann dürftet ihr mittlerweile oft mit leeren Händen dastehen. Der Discounter hat den Rabatt teilweise massiv reduziert. Das verärgert Kundinnen und Kunden und sorgt zudem für einen unschönen Nebeneffekt, über den die Mitarbeiter berichten.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Lidl senkt „Rette mich“-Rabatt

Der „Rette mich“-Rabatt von Lidl soll eigentlich dafür sorgen, dass ihr durch den deutlich reduzierten Preis auch mal Lebensmittel und Produkte kauft, die fast abgelaufen sind und weggeschmissen würden. Dieser Rabatt belief sich bisher auf 50 Prozent. Wer also zuschlägt und ein Lebensmittel rettet, wird mit einem richtigen guten Preis belohnt und Lidl muss weniger wegwerfen. Laut Bild hat sich das jetzt geändert.

Anzeige

Lidl hat den „Rette mich“-Rabatt für viele Lebensmittel nämlich von 50 auf 20 Prozent gesenkt. Der Anreiz, sich ein Produkt zu kaufen, das kurz vor dem Ablaufdatum steht, sinkt dadurch massiv. Lidl-Kunden zeigen sich enttäuscht und lassen sonst gerne mitgenommene Produkte liegen. Gegenüber Bild haben Mitarbeiter bestätigt, dass jetzt wieder mehr weggeschmissen wird, weil der Rabatt einfach zu niedrig ist.

Immerhin: Die 30 Prozent Rabatt auf Backwaren bleiben bei Lidl erhalten. Wenn ihr also am Abend in einem Lidl noch Backwaren findet, dann sind diese weiterhin deutlich reduziert. Bei Produkten des täglichen Bedarfs wie Fleisch, Joghurt und Co. gibt es nun deutlich weniger Rabatt.

Anzeige

Viele Rabatte gibt es nur noch mit Lidl Plus

In letzter Zeit ist es für Kundinnen und Kunden auch an anderer Stelle schwerer geworden, Rabatte zu ergattern. Diese gibt es fast nur noch über die Lidl-Plus-App, die nicht jeder nutzen möchte oder kann. Entsprechend muss für bestimmte Waren mehr ausgegeben werden. Diesen Trend sieht man mittlerweile in vielen Geschäften. Das volle Sparpotenzial lässt sich nur noch per App ausschöpfen.

So funktioniert Lidl Plus:

Lidl Plus erklärt: So funktioniert die App

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.