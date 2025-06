Switch 2: MediaMarkt entschädigt alle, die leer ausgegangen sind

Wenn ihr genauso wie ich eure Switch 2 bei MediaMarkt vorbestellt habt, um diese zum Release ganz bequem in der Filiale abzuholen, dann aber enttäuscht wurdet, gibt es zumindest eine kleine Linderung. MediaMarkt versucht, die Wogen zu glätten und hat eine kleine Wiedergutmachung herumgeschickt – oder es zumindest versucht.

MediaMarkt entschädigt Switch-2-Käufer

Der 5. Juni 2025 wird für viele wohl in die Geschichte als schwarzer Donnerstag eingehen. Selbst wenn man wie ich die Switch 2 direkt nach der Vorstellung bei MediaMarkt zur Abholung bestellt hat, kam die Konsole in vielen Filialen nicht rechtzeitig an, weil sie vom Zentrallager wohl erst einen Tag vorher los geschickt wurde (Quelle: Reddit). Die Katastrophe war vorprogrammiert. Viele haben den ganzen Tag auf die Abholbestätigung gewartet und wie ich keine bekommen.

Schon vorab hatte MediaMarkt mit einer E-Mail versucht, die Lage zu entspannen. Man solle sich ohne die Abholbestätigung nicht auf den Weg machen. Schon da hat man Böses geahnt. Und dann kam es am 5. Juni 2025 für viele zum Desaster. Nach Monaten der Freude stand man ohne Switch 2 da. Ein trauriger Tag für Nintendo-Fans.

Am Abend gab es von MediaMarkt dann aber noch eine Mail mit einer Entschädigung. Wer seine Switch 2 nicht abholen konnte, hat einen 10-Euro-Coupon geschenkt bekommen. Das Gute: Ihr könnt diesen Coupon-Code schon ab einem Einkaufswert von 10,01 Euro einlösen. So sieht die Mail bei mir aus:

Der Coupon-Code hat in der Mail von MediaMarkt leider gefehlt. (© GIGA)

In dem Bild oben habe ich meine Bestellnummer gelöscht, aber nicht den Coupon-Code. Leider war dieser nämlich gar nicht in der Mail. Ich habe dann mal bei Freunden nachgefragt, die ebenfalls leer ausgegangen sind. Auch dort war der Coupon-Code nicht in der Mail. Ich gehe mal davon aus, dass die Aktion sehr spontan durchgeführt wurde und es zu einem Fehler gekommen ist. Der Coupon-Code dürfte mit der Zeit eintrudeln – hoffe ich zumindest.

