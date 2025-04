Teuflisch guter Sound: Teufel haut Bluetooth-Lausprecher Rockster Go 2 für unter 100 Euro raus

Bei Teufel bekommt ihr momentan den Bluetooth-Lautsprecher Rockster Go 2 zum stark reduzierten Preis. Wir haben die Details des Angebots für euch zusammengestellt.

Der Bluetooth-Lautsprecher Teufel Rockster Go 2 kommt mit einem druckvollen Stereo-Sound, einer Spielzeit von bis zu 28 Stunden, ist wasserdicht nach IP67 und momentan bei Teufel für nur 99,99 Euro statt 149,99 Euro erhältlich (Angebot bei Teufel ansehen).

Was bietet der Rockster Go 2 von Teufel?

Guter Klang

Sehr gute Akku-Laufzeit

Für den Outdoor-Einsatz geeignet

Gute Bluetooth-Reichweite

Keine Equalizer-App

Der Bluetooth-Lautsprecher Rockster Go 2 ist der Nachfolger des beliebten Rockster Go und verfügt für einen hochwertigen Sound über zwei Aluminium-Vollbereichs-Treiber sowie eine passive Bassmembran für starken Stereo-Sound und Dynamic Bass für einen optimalen Tiefton. Die integrierte Dynamore-Technologie ermöglicht außerdem eine beeindruckende Stereo-Wiedergabe auf zwei Rockster-Go-2-Lautsprechern.

Durch die Verbindungsart Bluetooth mit AAC ermöglicht der Teufel-Lautsprecher nahezu verlustfreies Musik-Streaming sowie die Verbindung von theoretisch bis zu 100 kompatiblen Geräten zu einer Lautsprecher-Kette. Außerdem ist die Google-Fast-Pair-Funktion mit Geräte-Suchoption und eine USB-Soundcard für Playback über USB-C-Kabel integriert.

Zur Anbringung der Box an Fahrrädern, Bänken und Rucksäcken ist eine praktische Trageschlaufe an dem Bluetooth-Lautsprecher vorhanden. Weiterhin weist der Rockster Go 2 große Medientasten, eine LED-Akkuanzeige und ein Gewinde für Stative und Halterungen wie GoPro-Zubehör auf.

Für wen lohnt sich der Kauf des Rockster Go 2?

Der Rockster Go 2 von Teufel ist für alle gut geeignet, die einen Bluetooth-Lautsprecher mit starkem Klang zum erschwinglichen Preis suchen. Weitere positive Aspekte des Lautsprechers sind sicher die gute Transportierbarkeit und Outdoor-Tauglichkeit, die lange Akku-Laufzeit und die gute Bluetooth-Reichweite. Nachteilig ist allerdings, das keine Equalizer-App für den Rockster Go 2 verfügbar ist, mit der man dessen Klang noch verfeinern könnte.

