Über 100 Euro günstiger: Was taugen die gehypten In-Ear-Kopfhörer von Amazon?

Bei Amazon können Prime-Mitglieder während der Frühlings-Angebote Bluetooth-Kopfhörer der Marke Donerton über 100 Euro günstiger kaufen. Was die In-Ear-Hörer können und ob sich ein Kauf lohnt, klären wir in unserem Artikel.

Die Kopfhörer verwenden den Bluetooth-Standard 5.4, verfügen über Electronic Noise Cancelling (ENC) sowie 40 Stunden Laufzeit, eine LED-Anzeige und sind wasserdicht nach IP7. Prime-Mitglieder bekommen die Hörer während der Frühlingsangebote für nur 24,99 Euro statt 129,99 Euro (Angebot bei Amazon ansehen). Wer noch nicht Amazon-Prime-Mitglied ist, findet in unserem verlinkten Artikel eine Auflistung der Vorteile, die die Prime-Mitgliedschaft bietet.

Bluetooth-Kopfhörer mit ENC Statt 129,99 Euro.

Was taugen die Bluetooth-Kopfhörer von Donerton?

Guter Klang

Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Lange Akku-Laufzeit

Bluetooth-Verbindung nicht immer zuverlässig

Die Laufzeit der In-Ear-Kopfhörer versteht sich als 40 Stunden mit Aufladung in der Box, ohne Aufladung könnt ihr mit den Hörern acht Stunden lang Musik genießen. Durch die Schnellade-Funktion können die Ohrhörer in nur 10 Minuten für eine Stunde Musikwiedergäbe aufgeladen werden. Die LED-Anzeige auf der Ladebox zeigt euch dabei den Akkustand an. Für einen kraftvollen Sound der Bluetooth-Kopfhörer sorgen die 13-mm-Treiber. Der IP7-Wasseschutz der Hörer schützt gegen Schweiß und Regen.

Die Bluetooth-Kopfhörer von Donerton sind mit nur 3,9 Gramm pro Hörer besonders leicht, außerdem sind drei verschiedene Ohrstöpselgrößen (S / M / L) im Lieferumfang enthalten, die laut Hersteller 99 % aller Gehörgänge abdecken. Die Bedienung der Kopfhörer erfolgt über Touch-Sensoren.

Wie bewerten bisherige Käufer die Bluetooth-Kopfhörer?

Die bisherigen Käufer zeigten sich überzeugt von den Bluetooth-Kopfhörern von Donerton, denn diese vergaben im Schnitt 4,8 von 5 Sternen bei insgesamt etwa 1.000 Bewertungen. Besonders hervorgehoben werden von den Rezensenten dabei der gute Klang, das sehr gute Preis-Leistungs-Verhältnis und die lange Akku-Laufzeit. Kritisch gesehen wird von manchen Rezensenten die Bluetooth-Verbindung, die laut diesen nicht immer zuverlässig ist.

Bluetooth-Kopfhörer mit ENC jetzt ab 24,99 € bei Amazon

