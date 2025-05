Thermomix-Nutzer aufgepasst: Diese neue Einkaufsfunktion werdet ihr lieben

Vorwerk und Picnic kooperieren jetzt. In der App des Online-Supermarkts können nun Zutaten für Thermomix-Rezepte direkt an die Haustür bestellt werden. Thermomix-Nutzer erhalten so eine ganz neue Einkaufshilfe.

Thermomix und Picnic: Smarte Küchen-Allianz

Mit dem neuen Angebot richten sich der Online-Supermarkt Picnic und der Küchengerätehersteller Vorwerk gezielt an Thermomix-Nutzer. Im Rahmen der Kooperation stehen in der Picnic-App nun immerhin 100 Rezepte aus der offiziellen Cookidoo-Datenbank zur Verfügung. Die Zutaten können per Klick in den digitalen Einkaufswagen von Picnic gelegt und bestellt werden. Die Lieferung erfolgt anschließend kostenlos an die Haustür (Quelle: Cookidoo).

Die App führt Nutzer durch die Rezeptauswahl und übernimmt die Mengenberechnung. Bei Bestellung liefert Picnic nicht nur frische Lebensmittel, sondern auch Artikel des täglichen Bedarfs, vom Shampoo bis zur Zahnpasta. Die Funktion ist jedoch nur in den Regionen nutzbar, in denen der Dienst bereits aktiv ist.

Hintergrund der Zusammenarbeit ist laut Picnic eine interne Umfrage. Demnach besitzen etwa 40 Prozent der eigenen Kundschaft ein Thermomix-Gerät. Für Vorwerk ist die Kooperation ein Versuch, die Verwendung seiner Küchengeräte nahtlos mit digitalen Einkaufsprozessen zu verzahnen. Man habe gezielt einen Partner gesucht, der das Einkaufen möglichst komfortabel gestalte, erklärt Vorwerk-Manager Alex Zucconelli-Serban.

Thermomix und Picnic: Was Nutzer davon haben

Die Integration von Picnic bringt Vorwerk einen Platz im mobilen Alltag vieler Kunden – und Picnic ein neues Feature mit potenziell hoher Nutzerbindung. Ob sich dieser Schritt für beide Seiten auszahlt, dürfte stark vom tatsächlichen Einsatz durch die Kundschaft abhängen. Für Nutzer bietet sich ein praktisches Zusammenspiel: Es gibt weniger App-Wechsel und keine doppelte Zutatenrecherche, dafür ein Lieferfenster mit minutengenauer Ankunftszeit.

