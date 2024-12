Welches Netz nutzt BlackSIM – o2, Telekom, Vodafone?

Der Mobilfunkanbieter BlackSIM ist eine Marke der Drillisch Online GmbH, welche wiederum zur 1&1 AG gehört. Da 1&1 sich als Netzbetreiber aber gerade erst im Aufbau seines Mobilfunknetzes befindet, entsteht die Frage, welches Netz man als BlackSIM-Nutzer verwendet – gerade, weil es aktuell eine große Veränderung bei den Kooperationen gibt.

Eigenes Netz, Telefónica (o2) oder Vodafone?

1&1 möchte der vierte große Netzbetreiber in Deutschland werden. Damit Kunden von BlackSIM auch in der Aufbauphase überall Empfang haben, hatte man lange Zeit mit Telefónica Deutschland zusammengearbeitet, sodass Kunden automatisch per Roaming auf die Antennen des Anbieters zugegriffen haben.

Seit dem 29. August 2024 hat 1&1 eine neue Partnerschaft mit Vodafone, um das stark ausgebaute 5G-Netz des Betreibers nutzen zu können. Für Neukunden, die ihren Vertrag nach Ende August 2024 bei BlackSIM bedeutet das, dass sie auf das Netz von Vodafone zugreifen, wenn das eigene Netz keine Abdeckung bietet.

Bestandskunden, die vor August 2024 einen Vertrag abgeschlossen haben, surfen weiterhin über das Netz von Telefónica (o2). Der schrittweise Wechsel ins Vodafone-Netz soll für diese Kunden bis Herbst 2025 abgeschlossen sein. Der Prozess erfolgt dabei automatisch, ihr selbst müsst somit keine manuellen Einstellungen oder Änderungen machen.

Netzqualität und Verfügbarkeit

BlackSIM selbst verspricht durch das eigene Netz und die Partnerschaften mit Telefónica und jetzt Vodafone eine hohe Netzabdeckung und Zuverlässigkeit. Dort, wo 1&1 bereits ein eigenes Netz hat, erfolgt eine automatische Umschaltung.

Diese Kombination soll dafür sorgen, dass ihr nahezu überall in Deutschland eine stabile Verbindung habt. Als Neukunde könnt ihr vor dem Abschluss eines Vertrags mit dem Netz-Check auf der eigenen Seite aber auch überprüfen, ob ihr möglicherweise in einem Gebiet mit geringerer Abdeckung lebt.

