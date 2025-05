Wie kann man am Backofen die Uhrzeit einstellen?

Spätestens bei der nächsten Zeitumstellung oder aber nach einem Stromausfall muss man die Uhrzeit an einem Backofen einstellen. Wie das geht, unterscheidet sich je nach Hersteller. Nachfolgend zeigen wir euch die gängigsten Wege für die Uhreinstellung bei Backöfen von Bosch, AEG und Co.

Nach Stromausfall oder Zeitumstellung: So stellt man die richtige Uhrzeit beim Backofen ein

Nach einem Stromausfall zeigt der Ofen oft „00:00“ oder eine blinkende Uhr. Geht dann oder nach der regulären Zeitumstellung im April oder Oktober so vor:

Bei modernen Backöfen tippt ihr auf die Uhrzeitanzeige .

. Danach drückt ihr auf die Uhren- oder Timer-Taste, bis die Uhrzeit blinkt.

Mit den Tasten „+“ und „-“ stellt ihr die Zeit um.

Bei einigen Öfen gibt es dafür einen Drehregler .

. Drückt erneut auf die Uhrzeit, um die neue Zeit zu bestätigen.

Manche Backöfen haben keine Taste mit einem Uhrsymbol, sondern neben dem Temperatur- und Heizart-Regler noch einen kleinen Drehregler für die Uhrzeit. Hier könnt ihr einfach draufdrücken oder drehen, bis die Uhr blinkt. Dann stellt ihr die richtige Zeit ein. Manchmal muss man auch zunächst über den linken Drehwähler das Uhren-Menü auswählen, um mit dem rechten Regler dann die Uhrzeit einzurichten. Bei einigen Öfen gibt es anstelle des Drehreglers eine Haupttaste, die mehrfach gedrückt werden muss.

Backofen: Uhrzeit einstellen bei Samsung, Siemens und Co.

Bei Samsung-Öfen drückt ihr die „Garzeit“-Taste so lange, bis die Uhrzeit anfängt zu blinken. Dann stellt ihr die Stunden und Minuten über den Regler ein. Der Samsung-Support zeigt den Vorgang in einem Video:

Bei Siemens-Öfen drückt ihr mehrfach die Taste mit der Glocke. Achtet darauf, das Menü für die Uhrzeit auszuwählen und nicht versehentlich einen Timer zu stellen.

Im Normalfall reicht es also, die Taste mit dem Uhr-Logo zu drücken und gedrückt zu halten, bis die angezeigte Uhrzeit anfängt zu blinken. Danach regelt man mit den Plus- und Minus-Tasten die Zeit. Zunächst stellt ihr so die Stunden ein. Zur Bestätigung drückt ihr erneut kurz auf die Uhr-Taste und wechselt dann zur Minutenanzeige. Bestätigt die Uhrzeit auch hier, indem ihr auf die entsprechende Taste drückt.