Zendure führt mit neuem Balkonkraftwerk zusammen, was schon immer vereint gehörte

Zendure schickt sich mit dem neuen SolarFlow 800 an, den Markt für Mikrowechselrichter aufzumischen. Der Plug&Play-Wechselrichter mit 800 Watt Ausgangsleistung soll nicht nur die Energieeffizienz um bis zu zehn Prozent steigern, sondern auch die Stromkosten deutlich senken. Die innovative Technologie des SolarFlow 800 macht die Solarstromerzeugung damit noch attraktiver. Ein zusätzlicher PVHub ist Geschichte.

Zendure SolarFlow 800 bietet mehr Möglichkeiten

Der SolarFlow 800 von Zendure will durch seine technischen Eigenschaften überzeugen: Mit einer Reaktionszeit von unter drei Sekunden passt sich die Leistungsausgabe dynamisch an euren Verbrauch an. Unterstützt werden dabei Energiezähler von Shelly und everHome.

Mit einem Akku und SolarFlow 800 könnt ihr euren Eigenverbrauch deutlich steigern. (© Zendure)

Zwei 600-Watt-MPPT-Anschlüsse sorgen dafür, dass ihr leistungsstarke Solarmodule anschließen könnt und diese selbst bei schwierigen Wetterbedingungen mehr Energie erzeugen. Das System arbeitet nämlich schon ab einer Niederspannung von 14 Volt und kann dadurch im Vergleich zu herkömmlichen 18-Volt-Systemen bei wenig Sonnenlicht früher anfangen, Energie zu erzeugen. Der Umwandlungswirkungsgrad von 96 Prozent unterstreicht die Effizienz des Systems.

SolarFlow 800 arbeitet schon ab 14 Volt. (© Zendure)

Zendure verbaut alle für das Balkonkraftwerk nötigen Komponenten in einem Gehäuse des SolarFlow 800. Der zusätzliche PVHub entfällt. Ihr schließt die Solarmodule und den optionalen Akku direkt an den SolarFlow 800 an. Das beseitigt den Kabelsalat, der sonst angefallen ist. Gleichzeitig wird viel mehr möglich.

Das Herzstück des Systems ist die bidirektionale AC-Ladetechnologie. Sie ermöglicht euch, Batterien direkt über den Mikrowechselrichter aus dem Netz zu laden, wenn der Strom günstig ist. Besonders clever: Die Time-of-Use-Funktion optimiert eure Energiekosten, indem sie die gespeicherte Energie gezielt zu Hochpreiszeiten einsetzt. Um das volle Potenzial ausschöpfen zu können, müsst ihr dafür aber einen dynamischen Stromtarif haben. Ein intelligenter Entladeschutz bewahrt die Akkus vor schädlicher Tiefenentladung.

SolarFlow 800: Preis und Verfügbarkeit

Ab dem 25. Februar 2024 könnt ihr den SolarFlow 800 vorbestellen (bei Zendure anschauen). Mit einem Einstiegspreis von 249 Euro positioniert Zendure das Gerät im mittleren Preissegment. Es wird auch Bundle-Angebote geben:

SolarFlow 800 mit zwei 430-Watt-Bifazialen-Panels für 399 Euro

SolarFlow 800 mit einem AB2000S-Akku (2 kWh) für 817 Euro

SolarFlow 800 mit einem AB2000S-Akku (2 kWh) und zwei 430-Watt-Bifazialen-Panels für 999 Euro.

Die Kombination aus einfacher Installation, hoher Effizienz und intelligentem Energiemanagement macht den Wechselrichter zu einer interessanten Option für alle, die ihr Balkonkraftwerk optimieren möchten.

Das müsst ihr über Balkonkraftwerke wissen:

