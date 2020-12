Nachdem GIGA das 41-mm-Modell der Oppo Watch getestet hat, haben wir uns nun auch das größte Modell mit LTE im Test vorgeknöpft. Die Oppo Watch mit 46 mm macht einiges besser, hat aber trotzdem einige Schwächen.

Hinweis: Die Oppo Watch 41 mm und 46 mm sind sich sehr ähnlich. In diesem Test gehen wir nur auf die Unterschiede ein. Alle weiteren Details findet ihr im Test von der Oppo Watch 41 mm.

Oppo Watch mit 46 mm im Test: Fazit

Die Oppo Watch mit 46 mm ist eigentlich die Smartwatch, auf die wir nach der Vorstellung in China gewartet hat. Das 41-mm-Modell hat nämlich ein flaches Display, während die größere Ausführung mit Abrundungen an den Seite kommt. Ein einzigartiges Merkmal, das uns sehr gut gefällt. Sie ähnelt der Apple Watch damit zwar immer noch etwas, bringt aber ein Alleinstellungsmerkmal mit. Der Bildschirm lässt sich durch die Abrundung zudem sehr angenehm bedienen, was ein Vorteil gegenüber der flachen Version ist. Sie trägt zudem nicht so stark auf.

Das größere Modell zeichnet sich nicht nur durch das Display aus, sondern auch durch einen größeren Akku. Damit kommt man locker auf eine Laufzeit von mehr als einem Tag, teilweise sogar zwei Tage, bevor die Oppo Watch wieder an die Steckdose muss. An der Performance hat sich nichts verändert. Hier und da gibt es spürbare Verzögerungen. Das LTE-Modem konnten wir nicht ausprobieren. Damit wird man unabhängiger vom Handy und kann auch unterwegs im Netz bleiben. Wir hätten uns gewünscht, dass es das 46-mm-Modell als WiFi-Version geben würde. Der Preis von 399 Euro (UVP) wirkt nämlich etwas zu hoch.

Im Endeffekt schneidet die Oppo Watch mit 46 mm besser als die 41-mm-Version ab, für die nächste Generation muss aber etwas an der Performance gemacht werden. Da ist die Apple Watch überlegen – und in der Preisklasse bewegen wir uns nun einmal.

Oppo Watch 46 mm bei Amazon kaufen

Oppo Watch mit 46 mm im Test: Wertung

Design und Verarbeitung: 8/10

Display: 8/10

Tragekomfort und Bedienung: 8/10

Software und Ausstattung: 7/10

Fitness-Modi: 8/10

Akku: 8/10

Gesamt: 7.8/10