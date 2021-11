Jeder will im Multiplayer von Call of Duty: Vanguard natürlich auftrumpfen, dabei spielt die Waffenwahl eine entscheidene Rolle. Im Folgenden zeigen wir euch die besten Waffen für den Mehrspieler-Modus.

Die besten Waffen in CoD Vanguard

Zum Start von Call of Duty: Vanguard könnt ihr aus mehr als 35 Gewehren eure Wahl treffen. Insgesamt gibt es eine Vielzahl an Meta-Waffen, was eigentlich etwas schönes ist, da somit nicht jeder Spieler mit dem gleichen Gewehr rumläuft. Wichtig: Die aufgelisteten Waffen solltet ihr nicht als Rangliste verstehen. Je nachdem wie sich euer Spielstil gestaltet, sollte eure Wahl der Waffe anders ausfallen. Nichtsdestotrotz sind alle aufgelisteten Waffen sehr gut im Multiplayer und gehören zu den derzeitigen Meta-Waffen im Spiel.

Die besten Sturmgewehre

Keine große Überraschung, aber das STG44 seht ihr sowieso in jeder eurer Lobbies, aber auch mit gutem Grund. Das Sturmgewehr kann eine TTK (time to kill) von 200ms erreichen. Mit der Fertigkeit „Vital“ könnt ihr sogar einen Abschuss mit 2 Treffern erhalten, hier könnt jedoch in Zukunft einen Nerf erwarten.

Aber auch das Sturmgewehr Roboter kann sich sehen lassen. Das STG44 wird mit Sicherheit in naher Zukunft einen Nerf bekommen, das könnte beim Roboter anders aussehen. Das Roboter kann mit den richtigen Aufsätzen sogar eine TTK von 158ms erreichen.

Das BAR zeichnet sich vor allem durch seine Genauigkeit und seine hohe Reichweite aus, allerdings solltet ihr mit ihm eher einen defensiven Spielstil pflegen.

Die besten MPs

Unter den besten Maschinenpistolen befindet sich die MP 40, ebenfalls keine große Überraschung. Ihr besitzt mit dieser Waffe eine gute Bewegungsgeschwindigkeit und seid für alle Fälle bestens ausgerüstet, solange ihr das Gewehr auch wie eine MP spielt. Sie ist sozusagen das STG44 unter den Maschinenpistolen.

Aber auch die M1928 kann sich sehen lassen. Sobald ihr den Munitionstyp „Hohlspitze“ und das Magazin „Kurze 8MM 50-Schuss-Trommeln“ freischaltet, solltet ihr beide Aufsätze unbedingt verwenden. Damit kann die Waffe einen Feind in 172ms niederstrecken.

Die Typ 100 ist mit dem Magazin „Kurze Russische .30 30-Schuss-Magazin“ und der Fertigkeit „Vital“ eine absolute Maschine. Wichtig: Die Waffe ist derzeit verbuggt, mit diesem Setup erreicht ihr immer einen Kill mit 2 Schüssen. Dieses Setup wird in Zukunft mit Sicherheit generft, da die TTK derzeit bei niedrigen 88ms liegt.

Das beste DMR

In dieser Kategorie gibt es eigentlich derzeit nur einen Gewinner: das SVT40. Mit der Fertigkeit „Vital“ und dem Lauf „Kovalevskaya 800MM B03“ könnt ihr einen One-Shot-Kill erzielen, solange ihr den Oberkörper oder den Kopf trefft. Allerdings solltet ihr mit diesem Gewehr nicht rushen, sondern eher defensiv spielen, seht es eher wie ein Scharfschützengewehr.

Das beste LMG

Das beste leichte Maschinengewehr ist derzeit das DP27. Das LMG ist sehr präzise und kann einen Gegner in niedriger Zeit niederstrecken. Die Waffe ist extrem vielseitig und kann nach eurem Spielstil individuell angepasst werden.

Die beste Schrotflinte

Die beste Shotgun in CoD Vanguard ist die Kampfflinte. Die Kampfflinte kann einen One-Shot-Kill erreichen, solange ihr euch auf einer Reichweite von 7m oder kürzer befindet. Es könnte gut möglich sein, dass die Waffe in naher Zukunft einen Nerf bekommt, da vom Schuss nur eine einzige Kugeln treffen muss. Benutzt den Lauf „Abgesägt“, das Magazin „Kaliber 16 10-Schuss-Trommel“, den Munitionstyp „Stärkere Treibladung“ und die Fertigkeit „Vital“.

Die beste Sniper

Derzeit gibt es leider kein Scharfschützengewehr was mit den anderen Waffen mithalten kann. Wenn ihr jedoch das Gefühl eines Snipers haben möchtet, solltet ihr unbedingt das SVT40 aus der Kategorie DMR verwenden. Zudem ist die Schussrate vom SVT40 circa 3 Mal so schnell wie bei den „echten“ Scharfschützengewehren.