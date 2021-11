In Call of Duty: Vanguard und CoD Warzone gibt es mit „Geheimnisse des Pazifik“ ein neues Event. Hierbei könnt ihr kosmetische Items bekommen und einen neuen, epischen Waffenbauplan freischalten. Im Folgenden zeigen wir euch, wie ihr die Herausforderungen meistert.

Legendärer Bauplan „Bomber Menace“ freischalten

Den neuen, legendären Bauplan „Bomber Menace“ könnt ihr auf zwei unterschiedlichen Wegen freischalten:

Meistert alle Herausforderungen in CoD Warzone

Absolviert alle Aufgaben in CoD Vanguard

Der Bauplan gehört zum Sturmgewehr STG44, welches zu den beliebesten und besten Waffen in Vanguard zählt.

Wichtig: Beide Wege besitzen jeweils 6 Challenges, um die Waffe freizuschalten, müsst ihr aber nur eines der beiden Sets abschließen. Das bedeutet, ihr müsst entweder alle Aufgaben in Warzone oder alle Herausforderungen in Vanguard absolvieren.

CoD Vanguard: Alle Herausforderungen & Belohnungen von Geheimnisse des Pazifik

In früheren Events konntet ihr die Herausforderungen im Multiplayer oder in Zombies abschließen, das ist jetzt anders. Dieses Mal müsst ihr die Challenges im Mehrspieler-Modus von Vanguard absolvieren, sie sehen wie folgt aus:

Mission 001: Erreicht 25 Eliminierungen - Belohnung: Epische Visitenkarte „Im Paradies zu Hause“

Erreicht 25 Eliminierungen - Epische Visitenkarte „Im Paradies zu Hause“ Mission 002: Erreicht 5 Mehrfachabschüsse - Belohnung: Legendäres Emblem „Tropen-Token“

Erreicht 5 Mehrfachabschüsse - Legendäres Emblem „Tropen-Token“ Mission 003: Vollzieht einen Vollstrecker - Belohnung: Legendärer Talisman „Kleines U-Boot“

Vollzieht einen Vollstrecker - Legendärer Talisman „Kleines U-Boot“ Mission 004: Stimmt in 10 Spielen über den Team-Topspieler ab - Belohnung: Seltener Sticker „Flugstunde“

Stimmt in 10 Spielen über den Team-Topspieler ab - Seltener Sticker „Flugstunde“ Mission 005: Spielt 5 Partien mit einem anderen Mitglied eures Clans - Belohnung: Seltenes Spray „In die Mine“

Spielt 5 Partien mit einem anderen Mitglied eures Clans - Seltenes Spray „In die Mine“ Mission 006: Erreicht 3 Siege - Belohnung: Epische Visitenkarte „Schätze die Aussicht“

Nachdem ihr alle 6 Aufgaben absolviert habt, erhaltet ihr den Bauplan als Belohung. Zudem erhaltet ihr pro abgeschlossene Aufgabe zusätzliche XP. Beachtet jedoch, dass ihr den neuen Bauplan nicht sofort erhaltet, sondern erst zum Start der nächsten Season. Die Challenges sind in Vanguard definitiv leichter als in Warzone.

Hinweis: Das Event brachte bei extrem vielen Spielern Vanguard zum Absturz. Deswegen sind die Herausforderungen gerade offline. Die Entwickler arbeiten an einem Fix. Wartet am besten bis die Challenges wieder online sind, denn in Warzone sind die Aufgaben um einiges schwerer.

CoD Warzone: Alle Herausforderungen & Belohnungen von Geheimnisse des Pazifik

In früheren Events konntet ihr die Herausforderungen auch im Beutegeld-Modus absolvieren, das ist jetzt jedoch anders. Ihr müsst die Challenges in Battle Royal meistern. Für alle Herausforderungen müsst ihr unterschiedliche Items in Verdansk finden. Den jeweiligen Fundort seht ihr übrigens auf einem Foto im Menü:

Ausbruch: Sucht in Battle Royal den auf dem Foto gezeigten Ort auf und findet das mysteriöse Objekt - Belohnung: Epische Visitenkarte „Hafenstraße“ Lösung: In den Duschen vom Prison.

Sucht in Battle Royal den auf dem Foto gezeigten Ort auf und findet das mysteriöse Objekt - Epische Visitenkarte „Hafenstraße“ Live: Sucht in Battle Royal nach günstigen Elektronik-Angeboten - Belohnung: Seltenes Emblem „Lokalradio“ Lösung: Promenade West

Sucht in Battle Royal nach günstigen Elektronik-Angeboten - Seltenes Emblem „Lokalradio“ Fast Food: Genießt in Battle Royal eine schnelle Mahlzeit, während ihr auf euer Flugzeug wartet - Belohnung: Legendärer Talisman „Vulkan-Souvenir“ Lösung: Burger Town im Airport

Genießt in Battle Royal eine schnelle Mahlzeit, während ihr auf euer Flugzeug wartet - Legendärer Talisman „Vulkan-Souvenir“ Auf die Beine: Geht in Battle Royal an einen Ort, an dem ihr euch nach einem Feuergefecht wieder zusammenflicken lassen könnt - Belohnung: Seltener Sticker „Marineplan“ Lösung: Hospital

Geht in Battle Royal an einen Ort, an dem ihr euch nach einem Feuergefecht wieder zusammenflicken lassen könnt - Seltener Sticker „Marineplan“ Verlassen: In Battle Royal können jene, die sich an einem ungewöhnlichen Ort unter die Erde begeben, diese Belohnung freischalten - Belohnung: Episches Spray „Vertraute Maschine“ Lösung: In den neuen Minen unter den „Old Mines“ westlich vom Airport

In Battle Royal können jene, die sich an einem ungewöhnlichen Ort unter die Erde begeben, diese Belohnung freischalten - Episches Spray „Vertraute Maschine“ Geheimnisse: In Battle Royal wurden neulich Geheimnisse aus der Vergangenheit aufgedeckt, begebt euch dorthin - Belohnung: Legendäre Visitenkarte „Gastfreundlicher Resort“ Lösung: WW2-Bunker

In Battle Royal wurden neulich Geheimnisse aus der Vergangenheit aufgedeckt, begebt euch dorthin - Legendäre Visitenkarte „Gastfreundlicher Resort“

In der Theorie könnt ihr auch mehrere Items innerhalb eines Matches einsammeln und somit mehrere Herausforderungen gleichzeitig absolvieren. Praktisch ist es jedoch schwerer. Denn sobald ihr ein Item einsammelt, müsst ihr einen bis mehrere Zirkel/Ringe überleben oder das Match gewinnen, um die Challenge zu meistern. Früher konntet ihr nach dem Aufsammeln des Items das Match einfach verlassen, das geht jetzt leider nicht mehr.

Wie gesagt, dieses Mal sind die Herausforderungen in Vanguard um einiges leichter. Nachdem ihr alle 6 Aufgaben absolviert habt, erhaltet ihr den Bauplan als Belohung. Zudem erhaltet ihr pro abgeschlossene Aufgabe zusätzliche XP. Beachtet jedoch, dass ihr den neuen Bauplan nicht sofort erhaltet, sondern erst zum Start der nächsten Season.

Das Event „Geheimnisse des Pazifik“ läuft bis zum 8. Dezember 2021, danach startet die neue Season mit der neuen Map. Was sagt ihr zu den Herausforderungen und den Belohnungen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare, eure Meinung interessiert uns!