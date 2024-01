Enshrouded: Klassen und Fähigkeiten leveln

In Enshrouded habt ihr die Wahl euren Spielstil in Form einer oder mehrerer Klassen zu spezialisieren. Wie ihr die Fähigkeitenpunkte in den Klassen erhalten und wieder zurücksetzen könnt, zeigen wir euch hier.

Klassen und Fähigkeiten im Überblick

In eurem Menü könnt ihr mit der H-Taste das Fähigkeitenmenü öffnen. Hier findet ihr einen violett leuchtenden Kreis mit vielen kleinen und größeren Punkten rundherum. Jeder einzelne Punkt ist eine Fähigkeit, mit dem ihr entweder Spezialbewegungen und -attacken freischalten oder eure Attribute leveln könnt.

Insgesamt gibt es zwölf Klassen, auf die ihr euch spezialisieren könnt:

Assasine (Grün)

Athlet (Rot)

Barbar (Rot)

Bestienmeister (Grün)

Gauner (Blau)

Heiler (Blau)

Kampfmagier (Blau)

Krieger (Rot)

Tank (Rot)

Überlebender (Grün)

Waldläufer (Grün)

Zauberer (Blau)

Die Farben hinter den jeweiligen Klassen stehen für das hinterlegte Attribut. Die kleinen Punkte in den jeweiligen Zweigen leveln entweder die Stärke (Rot), das Geschick (Grün) oder die Intelligenz (Blau). Die Fähigkeiten sind vielfältig und können nach Belieben miteinander verknüpft werden. Die mittelgroßen Punkte kosten zwischen zwei und drei und die großen zwischen drei und vier Fähigkeitenpunkte.

Beim Verteilen der Klassen solltet ihr euch überlegen, wie ihr spielen möchtet. Spielt ihr alleine, ist es sinnvoll das Beste aus mehreren Klassen auszuwählen. Immerhin seid ihr selbst für eure Heilung, die Widerstandfähigkeit und Stärke zuständig.

Spielt ihr gemeinsam mit anderen Spielern, ist es sinnvoll, wenn sich die Spieler auf einen oder zwei Zweige spezialisieren. Dadurch habt ihr beispielsweise einen Tank im Team, der die anderen schützt oder einen Heiler, der im Hintergrund die gefallenen Kameraden wieder belebt.

Fähigkeitenpunkte erhalten

Damit ihr euch auf eine oder mehrere Klassen spezialisieren könnt, braucht ihr zuerst einmal Fähigkeitenpunkte. Diese erhaltet ihr jedes Mal, wenn ihr ein Level aufsteigt oder als Belohnung von einigen Quests. Im Tagebuch könnt ihr die Belohnungen zu den offenen Quests jederzeit einsehen.

Fähigkeiten zurücksetzen

Beim Flammenaltar könnt ihr die Fähigkeiten und Klassen zurücksetzen. (Bildquelle: Screenshot GIGA.de)

Da es zwölf verschiedene Klassen gibt, gibt es unzählige Möglichkeiten, wie ihr die Attribute und Spezialattacken miteinander verknüpft. Ändert sich eure Spielweise oder braucht ihr eine bestimmte Taktik, weil ihr sonst nicht weiterkommt, könnt ihr die bereits zugeteilten Fähigkeitenpunkte auch wieder zurücksetzen.

Geht dazu zum Flammenaltar und wählt den dritten Bereich aus. Für zehn Runen werden all eure Fähigkeitenpunkte wieder eingesammelt und ihr könnt sie neu zuteilen.