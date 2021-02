Plantschen statt ballern. In einer der aktuellen Herausforderungen in Fortnite Season 5, Woche 13 dürft ihr ein entspanntes Bad im Kühlwasser des Kraftwerks in Steamy Stacks nehmen. Wir zeigen, wo genau ihr hinmüsst.

Fortnite Facts

Hinweis: Einige Spieler können die Herausforderung momentan aufgrund eines Bugs nicht erfolgreich abschließen. Falls auch ihr dazu gehört, findet ihr am Ende des Artikels weitere Hinweise.

Violettes Becken in Steamy Stacks – Fundort

Das wichtigste zuerst: Bei dem violetten Becken, das ist finden müsst, handelt es sich nicht um das Kühlwasser in den beiden Türmen von Steamy Stacks. Stattdessen müsst ihr das Nebengebäude besuchen, das sich im Westen des Ortes befindet.

Am Haupteingang sind deutlich die Worte Kevolution Energy zu lesen. Daran erkennt ihr, dass ihr am richtigen Fundort seid. Betretet das Gebäude und bahnt euch euren Weg bis zum violetten Becken.

Sobald ihr das violette Becken gefunden habt, braucht ihr nur noch beherzt hineinzuspringen und ein paar Ehrenrunden drehen, um die Herausforderung abzuschließen.

Achtung Bug! Quest wird nicht abgeschlossen

Bei einigen Spielern wird die Herausforderung nicht als abgeschlossen gewertet, obwohl sie erfolgreich im richtigen Becken gebadet haben. Falls auch ihr dazu gehört. habt ihr leider nur wenige Möglichkeiten. Bei manchen Spielern hat es geholfen, die Herausforderung in einem alternativen Spielmodus abzuschließen, beispielweise im Modus Gruppenkeile. Falls auch das keinen Erfolg bringt, hilft es leider nur abzuwarten, bis das Problem vom Entwickler-Team behoben wurde.

Sollte ihr die Quest hingegen fehlerfrei abschließen können, winken euch 20.000 Erfahrungspunkte für euren Battle Pass. Falls ihr noch mehr XP benötigt, haben wir außerdem die Fundorte aller EP-Münzen für euch gesammelt. Folgt einfach dem Link, um die genauen Standorte aller Münzen auf einen Blick zu sehen.