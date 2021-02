In der 13. Woche von Season 5 müsst ihr in Fortnite einen Server scannen. Glücklicherweise gibt es gleich mehrere Fundorte, an denen ihr das gesuchte Objekt entdecken könnt. Wir zeigen sie euch.

Bestimmt sind euch schon ab und zu die versteckten IO-Oberweltzugänge aufgefallen, die auf den ersten Blick gar nicht so leicht zu finden sind. In der aktuellen Quest müsst ihr genau diese besuchen, um dort einen Server zu scannen. Zwar gibt es mehrere solcher Untergrundanlagen in Fortnite, es reicht jedoch, einen einzigen Server zu finden.

Oberweltzugang in Hunter's Haven – Fundort

Den wahrscheinlichen einfachsten Fundort erreicht ihr in Hunter's Haven. Landet dort einfach bei dem kleinen Häuschen im Süd-Westen des Ortes. Öffnet die Tür, klettert die Treppe herunter und sucht nach dem Server, mit dem ihr interagieren könnt.

Oberweltzugang in Stealthy Stronghold – Fundort

In Stealthy Stronghold könnt ihr den Oberweltzugang finden, indem ihr im östlichen Bereich der Anlage landet. Wert einfach einen Blick auf die Mini-Map, dort befindet sich der Zugang direkt zwischen dem R und dem O vom Stealthy Stronghold. Den Server findet ihr abermals im Untergeschoss.

Oberweltzugang im Colossal Coliseum – Fundort

Auch unter dem Colossal Coliseum ist ein Server versteckt. Betretet das Coliseum durch den südlichen Eingang und lauft von dort in die unterste Etage. Dort findet ihr den Zugang. Auch hier könnt ihr euch an der Mini-Map orientieren, um den genauen Fundort zu finden.

Hinweis: Wie jede Woche sind auch in Season 5, Woche 13 wieder 10 neue XP-Münzen in Fortnite versteckt. Wir zeigen euch alle Fundorte der EP-Münzen in unserem Guide.

Sobald ihr einen der Server gescannt habt habt, erhaltet ihr nicht nur 20.000 Erfahrungspunkte für euren Battle Pass, sondern schaltet auch Phase der 2 der dazugehörigen Questreihe frei.