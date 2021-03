Eine der aktuellen Herausforderungen in Fortnite Season 5, Woche 14, verlangt von euch das Einsammeln von vier Kochbüchern, die ihr in Pleasant Park und Craggy Cliffs einsammeln müsst. Wir zeigen euch die genauen Fundorte.

Fortnite Facts

Bereits in Woche 7 musstet ihr im Rahmen einer wöchentlichen Herausforderung mehrere Bücher sammeln. Wenn ihr den Auftrag damals absolviert habt, seid ihr bereits bestens mit den typischen Fundorten vertraut. Auch die Kochbücher der aktuellen Quest findet ihr in den Innenräumen. In den meisten Fällen werdet ihr in den Küchen der Häuser fündig.

Kochbücher in Pleasnt Park – Fundorte

Die Kochbücher in Pleasnt Park sind leicht zu finden. Vor allem in der Westseite des Ortes findet ihr in praktisch jedem Haus eines der Kochbücher. Die Bücher sind wie gewohnt durch einen blauen Schimmer gekennzeichnet. Am schnellsten findet ihr die Kochbücher, indem ihr die Küchen der Häuser durchsucht.

Da zudem in ganz Pleasant Park insgesamt 5 Bücher versteckt sind, ihr für den Abschluss der der Herausforderung jedoch nur 4 Kochbücher sammeln müsst, ist Pleasant Park der beste Anlaufpunkt, um den Auftrag so schnell wie möglich abzuschließen.

Kochbücher in Craggy Cliffs – Fundorte

In Craggy Cliffs sind 4 Kochbühcher versteckt, daher könnt ihr auch dort die Herausforderung in einem Rutsch abschließen. Tretet einfach an die Kochbücher und haltet die Taste zum Interagieren gedrückt, um die Objekte einzusammeln.

Sobald ihr insgesamt vier Kochbücher in Pleasant Park beziehungsweise Craggy Cliffs eingesammelt habt, wird die Herausforderung abgeschlossen und ihr werdet mit 40.000 Erfahrungspunkten für euren Battle Pass belohnt.