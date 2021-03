In Season 5, Woche 14 von Fortnite müsst ihr mit einem Fahrzeug von Pleasant Park nach Lazy Lake fahren. Das klingt zunächst simpel, stellt sich in der Praxis aber als deutlich kniffeliger heraus. Mit unseren Tipps werdet ihr jedoch keine Probleme haben.

Eine der größten Hürden, die euch bei diesem Auftrag erwarten, sind gegnerische Spieler. So besteht stehts die Gefahr, dass diese euch eurer Fahrzeug vor der Nase wegschnappen oder euch erschießen, während ihr gerade auf dem Weg von Pleasant Park nach Lazy Lake seid.

Sollten euch die gegnerische Angriffe zu große Probleme bereiten, empfehlen wir euch, die Herausforderung im Spielmodus Gruppenkeile zu absolvieren. Da die Hälfte der Spieler dort zu eurem Team gehören, ist das Risiko deutlich niedriger.

Landet direkt in Pleasant Park und haltet bereits aus der Luft nach einem geeigneten Fahrzeug Ausschau. Wir empfehlen euch einen der größeren Jeeps, da ihr nicht ausschließlich auf der Straße unterwegs sein werdet.

Bevor ihr Pleasant Park verlasst, solltet ihr eurer Fahrzeug außerdem volltanken. Nutzt dazu am besten die Tankstelle im Nordosten von Pleasant Park. Um die Herausforderung zu meistern, dürft ihr während der Fahrt von Pleasant Park nach Lazy Lake nicht aussteigen und die Fahrt somit unterbrechen.

Die beste Route von Pleasant Park nach Lazy Lake führt nach Osten, über die Brücke und anschließend nach Süden durch die Wüste. Aufgrund des holprigen Terrains solltet ihr auf die anfälligen Sportwagen verzichten sondern euch ein robusteres Fahrzeug aussuchen.

Wie jede Woche sind auch in Season 5, Woche 13 wieder 10 neue XP-Münzen in Fortnite versteckt. Wir zeigen euch alle Fundorte der EP-Münzen in unserem Guide.