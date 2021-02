Zu jeder neuen Season gibt es in Call of Duty: Warzone und Black Ops Cold War auch einen neuen Battle Pass. Auf 100 Stufen warten Blaupausen, Operator-Skins und weitere Cosmetics auf die Spieler.

Am 25. Februar 2021 startet die 2. Season in Call of Duty: Warzone und Black Ops Cold War. Wie zu jeder neuen Season wird es auch einen kostenpflichtigen Battle Pass geben, indem sich jedoch auch einige kostenlose Cosmetics befinden. Der Battle Pass kostet 1.000 CP (etwa 10 Euro), es gibt wie jede Season auch ein Bundle für 2.400 CP, welches die ersten 20 Stufen mit dem Kauf freischaltet.

Highlights des Season 2 Battle Pass

Direkt nach dem Kauf also auf Stufe 0 bekommt ihr den „Viper“-Skin für den neuen Operator Naga. Direkt zum Start gewährt der Battle Pass einen Erfahrungs-Boost von 10 Prozent für die gesamte Season.

Weitere Highlights auf den 100 Stufen des Battle Pass:

Stufe 15: Das Sturmgewehr FARA 83 (Kann ohne Kauf des Battle Pass freigeschaltet werden)

Der neue Finishing Move „Tactical Roll"

Der „Renegade"-Skin für Adler gewährt Zugriff auf Operator-Missionen und dadurch zusätzliche XP

Die „Glade-Ripper"-LMG-Blaupause (Kann ohne Kauf des Battle Pass freigeschaltet werden)

Die „First-Mate"-SMG-Blaupause

Die SMG LC10 (Kann ohne Kauf des Battle Pass freigeschaltet werden)

Das „Black Ops 2 Mixtape" mit bekannte Songs aus dem Soundtrack von BO 2 für den Music Player

Die „Dragon Idol"-SMG-Blaupause (Kann ohne Kauf des Battle Pass freigeschaltet werden)

Der „Coyote Dust"-Skin für Powers

Das „Rock Pack II" mit Songs für den Music Player

Das „Pop Pack" mit Songs für den Music Player

„Lebendige Skins“

Hervorzuheben ist noch die reaktive Blaupause auf Stufe 95. „Vulture Exo“ verändert das Aussehen der Waffe während des Matches, indem der Spieler Kills macht. Die zum Start grün pulsierende Waffe wechselt mit steigender Killzahl zu den Farben Blau, Orange und dann Rot. Die reaktiven Skins gab es auch schon on Black Ops 4.

Durch die kostenlosen Stufen können Spieler insgesamt 300 CP verdienen, wer einen Battle Pass kauft, kann noch weitere 1.000 CP erspielen. Es besteht also wie immer die Möglichkeit, die für den Battle Pass investierten CP wieder einzunehmen.

Was sich inhaltlich in Warzone und Cold War tut, haben wir in einem anderen Artikel zusammengefasst. Der Patch für Cold War ist bereits live und steht zum Download bereit, für Warzone soll der Patch am 25. Februar 2021 zwischen 06:00 Uhr und 08:00 Uhr verfügbar sein. Die 2. Season startet erst, wenn der Warzone-Patch live geht.