Nachdem der Predator seit Jahrzehnten für Horror auf der Leinwand gesorgt hat, sucht das Monster jetzt auch Fortnite heim. Wir helfen euch, den Predator zu finden und zu besiegen. Zur Belohnung erhaltet ihr den Predator-Skin.

Der Predator – Fundort auf der Karte

Ihr findet den Predator in Stealthy Stronghold, also in dem genau dem Gebiet, in dem ihr bereits letzte Woche die Mysteriöse Kapsel finden konntet. Anders als die Kapsel ist der Predator jedoch nicht stationär, sondern kann sich stattdessen frei über das gesamte Gebiet bewegen. Dennoch ist es eine gute Idee, eure Suche in der Nähe der Kapsel zu beginnen.

Folgende Tipps solltet ihr beim Kampf gegen den Predator beachten:

Der Predator kann sich unsichtbar machen . In diesem Fall könnt ihr ihn nur noch anhand seiner leicht sichtbaren Umrisse erkennen.

. In diesem Fall könnt ihr ihn nur noch anhand seiner leicht sichtbaren Umrisse erkennen. Im Nahkampf ist der Predator extrem tödlich, haltet also Abstand. Mit dem Sturmgewehr habt ihr die besten Chancen im Kampf.

habt ihr die besten Chancen im Kampf. Ihr könnt allein gegen den Predator antreten, die besten Chancen habt ihr aber im Team. Sollte ihr im Squad erfolgreich sein, gilt die Quest für alle Teammitglieder als absolviert.

PSN Guthaben für Fortnite - 2.500 V-Bucks + 300 extra V-Bucks - 2.800 V-Bucks DLC | PS4 Download Code - deutsches Konto

Sobald ihr den Predator besiegt habt, könnt ihr ein neues legendäres Item looten, das euch den Rest der Partie erheblich erleichtern wird: Die Tarnvorrichtung. Damit könnt ihr euch selbst unsichtbar machen und bleibt so vor gegnerischen Spielern verborgen. Der Effekt dauert 30 Sekunden. Anschließend müsst ihr einen Cooldown von einer halben Minute abwarten, bis ihr die Tarnvorrichtung erneut nutzen könnt. Kurz bevor eure Unsichtbarkeit endet, werdet ihr außerdem mit einem Alarm gewarnt, damit ihr nicht mitten vor den Augen eurer Gegner entblößt werdet.

Sobald der Predator von euch besiegt wurde und ihr in die Lobby zurückkehrt, erhaltet ihr außerdem den begehrten Predator-Skin und dürft fortan jede Partie in der Haut des mörderischen Aliens starten.