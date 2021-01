In Fortnite warten stets wöchentliche Herausforderungen und Quests auf euch, um das Leveln eures Battle Passes so effizient wie möglich zu gestalten. Praktischerweise werdet ihr dafür nicht nur mit Erfahrungspunkten, sondern auch allerhand kosmetischer Items belohnt. Eine dieser Aufgaben ist es, die Mysteriöse Kapsel zu finden. Wir verraten euch, wo genau ihr die Quest abschließen könnt.

Der Mysteriöse Pod gehört dem Predator, der seit den 80er Jahren das Kinopublikum begeistert. Sein abgestürzter Pod ist jedoch nicht das erste Raumschiff eines Filmhelden, dass in Fortnite zu Bruch gegangen ist. So ist zu Beginn der Season 5 auch der Mandalorianer mit seiner Razor Crest über der Karte abgestütz. Wo ihr das Raumschiff aus der Star-Wars-Serie The Mandalorian finden könnt, verrät euch unserer Guide.

Die Mysteriöse Kapsel des Predator – Fundort auf der Karte

Auch die Mysteriöse Kapsel ist nicht schwer zu finden. Ihr könnt ihn in der achteckigen Stealthy Stronghold finden, ganz im Norden der Karte. Den genauen Fundort haben wir für euch im Bild markiert. Die Herausforderung „Finde die Mysteriöse Kapsel“ gehört dabei zu den Dschungeljäger-Aufträgen.

Der einfachste Weg, um die Quests zu absolvieren ist es, direkt am Zielpunkt zu landen. Glücklicherweise müsst ihr mit mit der Kapsel nicht interagieren, sondern lediglich nah genug an sie herantreten. Solltet ihr direkt neben der Kapsel landen, habt ihr die Quest also gleich zu Beginn der Runde in der Tasche, auch wenn ihr sofort danach überwältigt werdet.

Diese Belohnung erhaltet ihr für das Finden der Mysteriösen Kapsel

Leider gibt es für das Finden der Mysteriösen Kapsel keine Erfahrungspunkte. Sobald ihr die Mysteriöse Kapsel gefunden habt und in das Hauptmenü des Spiels zurückkehrt, wartet aber auch schon eine Belohnung auf euch. So dürft ihr euren Account mit dem Predator Banner schmücken und auf diese Weise bereits Vorfreude schüren. Schließlich kann es sich jetzt nur noch um eine Frage der Zeit handeln, bis auch der Predator selbst als Skin im Spiel verfügbar ist.

