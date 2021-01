Auch in Season 5 Woche 7 gibt es wieder mehrere neue Herausforderungen. In Phase 1 von 2 müsst ihr dafür in einem Match Häuser in Slurpy Swamp besuchen. Wir zeigen euch die Fundorte und erklären euch auch, was ihr sonst noch beachten müsst.

Die Herausforderung, in nur einem Match 3 Häser in Slurpy Swamp zu besuchen, klingt zunächst sehr einfach. Dennoch machen viele Spieler einen entscheidenden Fehler und wundern sich dann, warum sie die Quest nicht abschließen können. Mit unsere Tipps kann allerdings nichts schiefgehen.

Besuche Häuser in Slurpy Swamp – Fundorte

Das wichtigste an der Herausforderung ist es, die maroden Häuser im Sumpf zu besuchen. Nur diese zählen zum Quest-Fortschritt. Die Fabrikhallen in Slurpy Swamp, die für die meisten Spieler den logischen Fundort darstellen, sind hingegen kein Teil der Quest.

Zudem müsst ihr die Häuser betreten und euch im Zweifel ein paar Sekunden darin aufhalten. Einfach nur in der Nähe der Häuser vorbei zu laufen ist nicht genug, um die Herausforderung abzuschließen. Beachtet außerdem, dass ihr alle 3 Häuser innerhalb eines einzigen Matches besuchen müsst. Solltet ihr nur zwei Häuser erreicht haben und danach sterben, müsst ihr im nächsten Match wieder ganz von vorn anfangen.

Besuche Häuser in Slurpy Swamp – Belohnung

Sobald ihr alle 3 Häuser besucht habt, erhaltet ihr 20.000 Erfahrungspunkte für euren Battle Pass zur Belohnung. Außerdem schließt ihr damit Phase 1 von 2 der Herausforderung von Großer Schluckus ab und schaltet Phase 2 von 2 frei. In dieser zweiten Phase ist es eure Aufgabe, 7 Truhen in Slurpy Swamp zu öffnen. Dafür könnt ihr wie gewohnt nach Truhen auf dem Fabrikgelände suchen und müsst euch nicht auf die mickrige Beute aus den Holzhütten verlassen. Daher solltet ihr Phase 2 in nur wenigen Matches problemlos abschließen können.

