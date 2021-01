Sobald ihr den Skin des Predator freigeschaltet habt, müsst ihr das Apartment des Predator in Hunter's Haven besuchen. Wir zeigen euch den genauen Fundort auf der Karte. Zur Belohnung wartet ein besonders furchterregendes Emote auf euch.

Um diese Quest zu erfüllen, müsst ihr den Predator-Skin ausgewählt haben. Diesen schaltet ihr frei, indem ihr zuvor den Predator in Stealthy Stronghold besiegt. Den genauen Fundort und weitere Hinweise, wir ihr den schwierigen Kampf gewinnen könnt, haben wir in einem separaten Guide für euch vorbereitet. Öffnet euren Spind und legt den Predator-Skin an, bevor ihr das Apartment des Predator in Hunter's Haven aufsucht.

Apartment des Predator in Hunter's Haven – Fundort auf der Karte

Ihr findet das korrekte Gebäude im Nordosten von Hunter's Haven. Ihr erkennt es an den vielen Treppen im Innen- und Außenbereich des Gebäudes. Es reicht aus, das Haus zu betreten beziehungsweise auf dem Dach zu landen, um die Quest abzuschließen. Es ist nicht notwendig, einen bestimmten Raum aufzusuchen.

Sobald ihr die Quest absolviert habt und in die Lobby zurückkehrt, werdet ihr mit einem Emote belohnt: Bio-Helm Online. Das Emote erlaubt es euch, den Helm des Predator abzunehmen und stattdessen eure furchterregenden Zähne zu fletschen. Beachtet jedoch, dass dieses Emote nur mit dem Predator-Skin kompatibel ist und mit keinem anderen Skin verwendet werden kann.

Fortnite wird jede Woche mit neuen Aufträgen und Herausforderungen erweitert. Wir bemühen uns, euch stets so früh wie möglich mit den notwendigen Guides zu versorgen, damit ihr so effektiv wie möglich Fortschritt für euren Battle Pass sammeln könnt. Schaut also regelmäßig wieder vorbei!