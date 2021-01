Wir zeigen euch den Fundort der Blackbox in Fortnite.

In Season 5, Woche 9 von Fortnite ist es eure Aufgabe, die Blackbox des abgestürzten Flugzeugs zu finden. Wir zeigen euch den genauen Fundort auf der Karte, damit eure Suche in der Nähe des Wracks so schnell wie möglich ist.

Das abgestürzte Flugzeug gibt es nicht erst seit Season 5 in Fortnite. Stattdessen werden Veteranen schon häufiger das Wrack nach Ausrüstung und Waffen durchsucht haben. In Woche 9 ist es eure Aufgabe, die Blackbox des verunglückten Fliegers zu finden. Ihr findet die Absturzstelle wie gewohnt östlich von Coral Castle.

Blackbox des abgestürztes Flugzeugs – Fundort

Am schnellsten könnt ihr die Aufgabe absolvieren, indem ihr direkt beim markierten Fundort landet. Sobald ihr aus dem Bus abgesprungen seid und hinunter gleitet, solltet ihr das Wrack des abgestürztes Flugzeugs bereits aus der Luft erkennen können. Landet so dicht wie möglich an der Absturzstelle.

Beim Absturz ist das Flugzeug in drei Teile zerbrochen. Begebt euch zum mittleren Teil des Wracks, die Blackbox liegt nicht weit entfernt. Ihr könnt sie daran erkennen, dass sie wie ein altmodisches Tonbandgerät aussieht. Sie wird außerdem durch einen blauen Schimmer hervorgehoben, sodass ihr sie leicht erkennen könnt.

Sobald ihr nah genug an die Blackbox herangetreten seid, könnt ihr mit dem Objekt interagieren und die Aufgabe somit abschließen. In den Wrackteilen findet ihr außerdem Waffen und Ausrüstung, falls ihr euch den Weg zur Blackbox freischießen müsst.

Anders als die zahlreichen Predator-Aufgaben, die euch mit allerhand kosmetischen Items und Emotes belohnen, erhaltet ihr für das Finden der Blackbox 20.000 Erfahrungspunkte und somit einen ordentlichen Boost für euren Battle Pass.