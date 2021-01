Um die Infrarotsicht in Fortnite zu aktivieren, müsst ihr den Infrarotzappler angeln.

Mit aktivierter Infrarotsicht Schaden als Predator verursachen, das verlangt eine aktuelle Quest in Fortnite von euch. Wir erklären euch, wie ihr die Infrarotsicht aktivieren und die Mission ohne so große Probleme erfüllen könnt.

So aktiviert ihr die Infrarotsicht in Fortnite

Um die Infrarotsicht zu aktivieren, müsst ihr den Infrarotzappler aus dem Wasser ziehen. Dazu benötigt ihr eine Angel, Profi-Angel oder Harpunierer. Wir empfehlen euch, auf einer der beiden kleinen Inseln nördlich von Misty Meadows zu landen. Dort findet ihr problemlos eines der benötigten Items. Außerdem gibt es in dem See jede Menge Fischgründe.

Wählt eines eurer Items aus und angelt an den Fischgründen. Jetzt braucht ihr nur noch etwas Geduld und Glück, nach einer Weile sollte ihr aber den begehrten Infrarotzappler an Land gezogen habe. Verstaut den Fisch in eurem Inventar, verspeist ihn aber noch nicht!

Hinweis: Beachtet, dass ihr für das Absolvieren der Quest als Predator unterwegs sein müsst! Wo und wie ihr das Alien bekämpfen könnt, um den Beachtet, dass ihr für das Absolvieren der QuestWo und wie ihr das Alien bekämpfen könnt, um den Predator-Skin freizuschalten , erfahrt ihr, indem ihr dem Link folgt.

Rüstet euch mit einer guten Waffe aus und haltet Ausschau nach Feinden. Sobald ihr einen Kampf startet, wählt ihr den Infrarotfisch aus und esst diesen, um die Infrarotsicht zu aktivieren. Anschließend habt ihr 45 Sekunden Zeit, eurem Gegner 100 Schadenspunkte zuzufügen, um die Quest abzuschließen. Solltet ihr in dem Zeitraum nicht genügend Schaden ausgeteilt haben, könnt ihr die Quest auch in mehreren Etappen absolvieren. Angelt einfach einen weiteren Infrarotzappler und wiederholt die beschriebenen Schritte so oft wie nötig.

Sobald ihr 100 Schaden als Predator mit aktivierter Infrarotsicht verursacht habt, werdet ihr mit der Lackierung Arsenal eines Jägers belohnt, die euch fortan in eurem Spind zur Verfügung steht. Wie alle Belohnungen rund um den Predator gehört auch diese zum Dschungeljäger-Set.