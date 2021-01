In Fortnite müsst ihr 30 Sekunden in einem 10-Meter-Umkreis eines Spielers als Predator verbringen, um die stylischen Yautja-Armklingen freizuschalten. Wir zeigen euch, wie das am einfachsten geht.

Das Wichtigste vorweg: Ihr könnt die Quest nur absolvieren, wenn ihr in der Haut des Predators unterwegs seid. Wie ihr das Aussehen des ikonischen Charakter freischalten könnt, erfahrt ihr, indem ihr dem Link folgt.

Die Quest lässt sich mit etwas Glück ganz nebenbei lösen. Sucht einfach die Nahkämpfe, um euch innerhalb des 10-Meter-Umkreis zu befinden. Dazu solltet ihr euch vor allem mit einer Schrotflinte oder alternativ einer leichten Maschinenpistole bewaffnen. Zwar dauern nur die wenigsten Kämpfe 30 Sekunden, nach ein paar feindlichen Begegnungen solltet ihr die nötige Zeit aber zusammen gesammelt haben.

Die einfachste Methode: Spielt eine Partie Gruppenkeile. Da ihr nach jedem Tod sofort respawned und die Kämpfe meistens auf kurzer Distanz ablaufen, werdet ihr die Anforderungen im Handumdrehen erfüllt haben. Ihr müsst nur daran denken, euren Predator-Skin zu tragen, andernfalls könnt ihr keinen Quest-Fortschritt sammeln.

Es gibt aber noch eine zweite Methode. Diese ist zwar deutlich schwieriger, aber dafür umso spektakulärer. Und zwar könnt ihr das Tarngerät des Predators ausrüsten und damit ahnungslose Gegner verfolgen. Ihr erhaltet das Item, indem ihr den Predator in Stealthy Stronghold besiegt oder die Person ausschaltet, die das Tarngerät zuletzt aufgesammelt hat.

PSN Guthaben für Fortnite - 2.500 V-Bucks + 300 extra V-Bucks - 2.800 V-Bucks DLC | PS4 Download Code - deutsches Konto

Begebt euch anschließend in die Nähe eines Gegner und macht euch unsichtbar. Nun könnt ihr euch ungestört 30 Sekunden im 10-Meter-Umkreis eures Opfers aufhalten und die Quest mit besonders viel Style absolvieren.

Egal für welche Methode ihr euch entscheidet, zur Belohnung erhaltet ihr mit den Yautja-Armklingen ein neues Erntewerkzeug, das ihr in eurem Spind ausrüsten könnt.