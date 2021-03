In Fortnite hat die heiß erwartete Season 6 begonnen und versorgt euch mit allerhand neuer Aufgaben und Mechaniken. Eine der neuen Aufgaben erfordert von euch, goldene Lamas zu finden. Wir zeigen euch die genauen Fundorte der Artefakte.

Fortnite Facts

Mit dem Start der neuen Season 6 hat sich auch die Karte von Fortnite wieder gründlich verändert. Statt des Nullpunkts dominiert jetzt The Spire das Zentrum der Karte. Im unmittelbaren Umkreis dieses Turms müsst ihr diesmal drei goldene Artefakte finden.

Bei den gesuchten, goldenen Artefakten handelt es sich um zwei Lamaköpfe und eine Katze. Alle drei Artefakte befinden sich in den weißen Gebäuden rund um die Spire. Wir zeigen euch die genauen Fundorte.

Goldene Artefakte nahe The Spire: Fundort #1

Wie die meisten Sammelobjekte erkennt ihr auch die Goldenen Artefakte bereits aus der Entfernung an ihrem blauen Schimmer. Den goldenen Lamakopf findet ihr im Außenbereich, auf der Ostseite des Turms.

Orientiert euch am besten an der Mini-Map. Das Artefakt befindet sich im oberen Kringel des Ps in „The Spire.“

Goldene Artefakte nahe The Spire: Fundort #2

Nachdem ihr das erste Artefakt gesammelt habt, betretet ihr das Gebäude im Süden. Dort findet ihr die Katzenfigur mit der Ukulele im Obergeschoss. Dabei handelt es sich um das zweite, goldene Artefakt.

Goldene Artefakte nahe The Spire: Fundort #3

Das dritte und letzte Goldene Artefakt findet ihr am Fuß des Spire-Turms. Näher euch dem Turm von Süden und ihr werdet einen mit Holzplanken versperrten Eingang finden. Hinter dem Holzbrettern könnt ihr bereits den bekannten, blauen Schimmer erahnen.

Zerstört die Holzbarrikade mit eurer Spitzhacke, um das Goldene Artefakt dahinter einzusammeln. Sobald ihr alle drei Goldenen Artefakte gesammelt habt, werdet ihr mit 24.000 Erfahrungspunkten für euren Battle Pass belohnt.