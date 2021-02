Der Auftrag „Hilf Herzchen dabei, Wilde Herzen zu feiern“ sorgt aktuell für Verwirrung in Fortnite. Schließlich ist zunächst nicht klar, was ihr überhaupt tun musst. In Wahrheit ist die Lösung aber ganz leicht. Wir zeigen euch, wie ihr die Quest im Handumdrehen abschließen könnt.

Bei „Hilf Herzchen dabei, Wilde Herzen zu feiern“ handelt es sich um die zweite Phase einer mehrteiligen Quest-Reihe. Um den Auftrag freizuschalten, müsst ihr zunächst Pralinenschachteln in Pleasant Park, Holly Hedges und Retail Row sammeln. Die genauen Fundorte dafür findet ihr im verlinkten Guide.

Anschließend müsst ihr Herzchen dabei helfen, Wilde Herzen zu feiern. Aber was bedeutet das überhaupt? Es ist ganz einfach: Übergebt einfach einem NPC eurer Wahl eine Grußkarte, um den Auftrag abzuschließen.

Hilf Herzchen dabei, Wilde Herzen zu feiern – Lösung

In Season 5 von Fortnite sind über 40 unterschiedliche NPCs auf der Karte verteilt. Diese haben Kopfgelder, Aufträge, Waffen-Upgrades und Items für euch. Jetzt ist es an der Zeit, euch bei eurem Lieblingscharakter zu bedanken. Landet dazu einfach bei einem Charakter eurer Wahl. Am besten ist es natürlich, eine Figur zu wählen, deren Umland nur selten umkämpft ist und ihr die Quests dadurch ungestört absolvieren könnt.

Anschließend müsst ihr den Charakter nur noch ansprechen, genau so, als wolltet ihr ein Kopfgeld annehmen oder ein Item kaufen. Dadurch übergebt ihr die Karte und der Auftrag ist erfolgreich absolviert.

Sobald ihr die Karte übergeben habt, werdet ihr mit satten 20.000 Erfahrungspunkten für euren Battle Pass belohnt. Noch einfacher war das Verdienen von EP in Fortnite wohl noch nie!